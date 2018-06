Philippinos demonstrieren gegen Fortschrittsmüdigkeit und Bigotterie

Just am Tag, an dem die philippinische Hauptstadt Manila ihren Gay Pride feierte, veröffentlichte das unabhängige Gesellschaftsforschungsinstitut Social Weather Station Umfrageergebnisse, die besagen, dass 61 Prozent der Philippinos gegen die Ehe für alle sind. Die Pride-Demonstranten trotzten der Fortschrittsmüdigkeit laustark unter dem Motto „Rise Up Together“

× Erweitern Foto: instagram.com/instantmaki Instagramer InstantMaki war einer von rund 8.000 Philippinos, die im Marikina Sports Center in Manila den Gay Pride feierten und dabei eine zügige Umsetzung der Ehe für alle forderten

Politisch gesehen ist es ein kritischer Zeitpunkt, zu dem der 24. Metro Manila Pride am Samstag stattfand. Einerseits steht in dem südostasiatischen Land noch immer die Verabschiedung des Antidiskriminierungsgesetzes SOGIE aus (blu berichtete), zweitens sorgte erst kürzlich eine Anhörung am Supreme Court zum Thema Ehe für alle für Aufsehen, deren Ergebnisse ebenfalls auf eine politisches Echo warten (blu berichtete). So stand der Pride (wie die Kundgebungen während der Supreme-Court-Anhörung) unter dem Motto „Rise Up Together“ („Lehnt Euch gemeinsam auf“). Wie passend der Claim war, zeigte eine Umfrage, die am Morgen des Pride-Samstags durch das Gesellschaftsforschungsinstitut Social Weather Station veröffentlicht wurde. Demnach sind 61 Prozent der philippinischen Bevölkerung gegen eine Öffnung der Ehe. Nur 22 Prozent sind dafür.

Der Widerstand gegen LGBTIQ*-Rechte geht auf den Philippinen traditionell vom starken Einfluss der katholischen Kirche aus (über 80 Prozent der Bevölkerung sind katholisch). So demonstrierten die Pride-Teilnehmer bei der Abschlusskundgebung im Marikina Sports Center auch gegen religiöse Bigotterie. Liberale Katholiken entrollten ein „I'm sorry“-Banner, auf dem sie sich für die Ignoranz, die Vorurteile und die Verfolgung von LGBTIQ* im Namen ihrer Kirche entschuldigten. Metro-Manila-Pride-Co-Vorsitzender Mikhail Quijano äußerte sich zu der aktuellen Umfrage gegenüber ABS-CBN-News mit den Worten: „Die Ergebnisse sind ein Barometer dafür, wie unaufgeklärt die Philippinos über die Anliegen unserer Community sind (...) Ein Großteil des Widerstands ist den missbräuchlichen Auslegungen ihrer Religion geschuldet.“ Der Pride-Aufstand kann somit mehr denn je als Aufklärungsmarsch verstanden werden.

× Social Weather Station Ehe für alle Philippinen Das unabhängige Gesellschaftsforschungsinstitut Social Weather Station veröffentlichte am Pride-Tag Umfrageergebnisse, nach denen 44 Prozent der Philippinos der Ehe für alle vehement ablehnend gegenüberstehen, während nur 8 Prozent sie ausdrücklich begrüßen würden

× You are loved! ♥ ♥ ♥ #RiseUpTogether pic.twitter.com/hXd9UZ6a6d — Temperamental Brats (@TMPRMNTLBRAT) 30. Juni 2018 Metro Manila Pride 2018 1 Mit einem „I'm sorry“-Banner entschuldigten sich liberale Katholiken für das Unrecht, das LGBTIQ* im Namen ihrer Kirche angetan wird und wurde.

× Make it rain SEXY! #Pride2018 #RiseUpTogether pic.twitter.com/8M8EC9CF1V — 🌈Metro Manila Pride (@mmprideorg) 30. Juni 2018 Metro Manila Pride 2018 2 Vor der Abschlusskundgebung im Marikina Sports Center zog eine Demo-Parade durch die Straßen von Manila