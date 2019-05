High Hopes: Happy Pansexual Awareness und Visibility Day!

Auch wenn sich in den vergangenen Jahren Stars wie Janelle Monáe, Miley Cyrus und Panic!-at-the-Disco-Frontmann Brendon Urie als pansexuell geoutet haben, ist vielen immer noch schleierhaft, was Pansexualität ist. Der Pansexual Visibility Day soll das ändern.

× Erweitern Foto: facebook.com/panicatthedisco/ Brendon Urie Bekannte sich im Juli 2018 zur Pansexualität: Panic!-at-the-Disco-Frontmann Brendon Urie. Unten gibt's das Video zu seinem größten Hit „High Hopes“.

Die Pansexual-Pride-Flagge hat die Farben Pink-Gelb-Blau und steht für weibliche (Pink), männliche (Blau) und non-binäre Geschlechterzugehörigkeit (Gelb). Im Kanon der Pride-Flaggen ist sie eher unterrepräsentiert, was nicht zuletzt ein Ausdruck dessen ist, dass Pansexualität noch immer vielen ein Rätsel ist. Das Modell der Omnisexualität, das sich über die sexuelle Anziehung zwischen Menschen, unabhängig von deren Geschlecht, definiert, ist auch in aufgeklärten Gesellschaften für Viele schwer greifbar.

Der „Pan (Pansexual and Panromantic) Visibility Day“ am 24. Mai soll die Ignoranz gegenüber einem non-binären Sexualitätsverständnis aufweichen, dient aber auch als Einladung, die eigene Sexualität nicht über Geschlechtergrenzen zu definieren. Er wurde 2015 von der Tumblr-Bloggern der Pan Community ausgelobt und wird seither stetig populärer – auch weil sich in den letzten Jahren Stars wie Miley Cyrus (blu berichtete) und Janelle Monáe (blu berichtete) zur Pansexualität bekannten.

Der größte Kracher war allerdings, als Teenie-Schwarm Brendon Urie (Sänger der „High Hopes“-Hit-Lieferanten von Panic! at the Disco) im letzten Sommer im Paper Magazine bekannte, dass er sich in Anbetracht seiner Ehe mit Sarah Orzechowski wohl als heterosexuell kategorisieren müsste, „aber trotzdem einem Mann nicht abgeneigt wäre, weil für mich der Mensch zählt. Ja, ich denke, man kann mich als pansexuell qualifizieren, denn mir ist das (Geschlecht) wirklich egal.“ Urie ist berühmt für seine flamboyanten Auftritte und den Einsatz von Regenbogen- und sonstigen Pride-Fahnen bei Live-Shows.

× Urie Pansexual Im Juli sorgte die Meldung für Aufsehen, dass sich Brendon Urie als pansexuell „geoutet“ hatte.

× Urie Brendon Urie ist bekannt für seine innigen Bühnen-Moment mit seinem Bandkollegen Dallon Weekes.

× Pansexualhttps://t.co/bMf1u65k6b — kathleen (@Katie_Dunn_98) 7. Mai 2019 Monae Janelle Monáes Pansexualität-Coming-out sorgt bis heute für hochgezogene Augenbrauen in den sozialen Netzwerken.