Nacht der schwulen Legenden: Matt Bomer, Jim Parsons und Co. feiern „Boys in the Band“-Opening

Nach einem Preview-Monat wurde in New York am 31. Mai die offizielle Premiere des All-Star-Revivals von Mart Crowleys Kultstück „Boys in the Band“ gefeiert. Auf der Bühne: schwule Stars wie Matt Bomer, Zachary Quinto und Jim Parsons. Im Publikum: schwule Legenden wie Larry Kramer.

× Erweitern Foto: instagram.com/therealjimparsons Cast Boys in the Band Opening Night Der schwule All-Star-Cast von „Boys in the Band“ bei der Opening Night am 31. Mai. Von links nach rechts: Matt Bomer, Brian Hutchinson, Zachary Quinto, Tuc Watkins, Michael Benjamin Washington, Charlie Carver, Robin de Jesús, Andrew Rannells und Jim Parsons

Schon die Previews sorgten für jede Menge Aufsehen in den sozialen Medien, aber die Feuerprobe war erst die offizielle Broadway-Premiere am Donnerstag. Die New York Times deklarierte das Revival von Mart Crowleys 50 Jahre altem schwulen Kultstück „The Boys in the Band“ bereits als „Grund zum Feiern“, die Videos, die nach der Premiere vom Schlussapplaus gepostet wurden, bestätigen diesen Kurs.

Nicht zuletzt punktet die Inszenierung mit einem Cast, der sowohl durch die Prominenz seiner Mitglieder besticht, als auch dadurch, dass diese allesamt schwul sind. Neben Hollywood-Helden wie Matt Bomer (der zur Premierenfeier mit seinem Mann erschien) und „Big Bang Theory“-Star Jim Parsons sind Charlie Carver und Zachary „Mr. Spock“ Quinto dabei. Zur Opening Night kamen auch schwule Legenden wie AIDS-Aktivist und Autor Larry Kramer sowie „Boys in the Band“-Erfinder Mart Crowley selbst.

× Here's to the Boys! Congratulations to Mart Crowley and #BoysintheBand on a stunning #Broadway opening. pic.twitter.com/kNEXxkqSOl — The Boys in the Band on Broadway (@BoysBandBway) 1. Juni 2018 Boys in the Band Schlussapplaus Standing Ovations und Jubelrufe: Dieses Video vom Schlussapplaus wurde nach der Opening Night von „Boys in the Band“ gepostet. Besonderer Jubel gilt dem Auftritt von Stückautor Mart Crowley.

× #LarryKramer, welcome to the celebration! Did you bring the cake? #BoysintheBand pic.twitter.com/sE6HIO5OKi — The Boys in the Band on Broadway (@BoysBandBway) 30. Mai 2018 Boys Kramer Zur Premiere kam auch der schwule Kultautor und Aktivist Larry Kramer („The Normal Heart“)

× It was a party fit for a queen. #BoysintheBand pic.twitter.com/5ymBsbW66l — The Boys in the Band on Broadway (@BoysBandBway) 31. Mai 2018 Boys Broadway Premierenparty Zur Premierenparty kam neben Produzent Ryan Murphy („American Horror Story“) und den Stars auch Charlie Carvers Zwillingsbruder Max Carver.

× Matt and Simon being photo bombed by Tuc Watkins.😂😂😂 #MattBomer #SimonHalls #TucWatkins #BoysintheBand @MattBomer @tucwatkins @BoysBandBway pic.twitter.com/X7NS2p0jUW — ➰Carmel➰ (@Carmel_g19) 31. Mai 2018 Matt Bomer Simon Halls Matt Bomer war am Premierenabend wohl das am meisten fotografierte Mitglied des Casts. Neben Co-Schauspieler Tuc Watkins (rechts) stand auch Bomers Mann Simon Halls (links) mit an der Fotowand.