Alle Mann an Bord: Kandidaten-Check zum Start von Mr Gay World 2019

In Kapstadt findet vom 28. April bis 4. Mai die Wahl zum Mister Gay World statt. Kandidaten aus 24 Ländern gehen bei verschiedenen Challenges ins Rennen, darunter der amtierende Mister Gay Germany Marcel Danner. Hier kommt Kandidaten-Check, Teil 1.

Foto: facebook.com/mgworg MGW 2018 Der Mister-Gay-World-Kandidaten-Jahrgang 2018: Vom 28. April bis 4. Mai 2019 gehen in Kapstadt, Südafrika, die Nachfolger an den Start.

Neben Sport-, Laufsteg- und Foto-Shoot-Challenges sind ein wesentlicher Bestandteil der Mr Gay World-Wahlen die Interviews, in denen die Kandidaten beweisen müssen, dass sie das richtige Wissen und Bewusstsein haben, um die schwule Welt international vertreten zu können. Im letzten Jahr trug der Australier Jordan Bruno den Titel davon (blu berichtete), jetzt bewerben sich 24 neue Kandidaten als Community-Botschafter. Ursprünglich sollte der Mr-Gay-World-Contest 2019 in Hong Kong stattfinden, doch nachdem bei der Vorbereitung „Ausbremsungen“ in Bezug auf demonstrative LGBTIQ*-Bekenntnisse spürbar wurden, verlegten die Organisatoren die Veranstaltung nach Kapstadt. Damit findet die Wahl zum zweiten Mal in Folge in Südafrika statt. Letztes Jahr war sie in Knysna.

Hier kommt der erste Teil unseres Kandidaten-Video-Checks.

DEUTSCHLAND

× MGW 19 1 Mister Gay Germany Marcel Danner setzt sich für Gleichberechtigung von Schwulen bei der Blutspende ein. Ein Interview, das wir mit ihm vor seinem Sieg bei den Mr-Gay-Germany-Wahlen im Dezember 2018 gemacht haben, liest du HIER.

BRASILIEN

× MGW 2 Aus Brasilien kommt Kraftpaket Raphael dos Anjos, der den homophoben Rückschlägen nach der Wahl von Jair Bolsonaro zum Präsidenten seiner Heimat (blu berichtete) ein progressives Bild vom schwulem Leben entgegensetzen will.

IRLAND

× MGW 3 Noch ein Teilnehmer mit brasilianischen Wurzeln, allerdings tritt Guilherme Souza bei MGW 2019 für seine Wahlheimat Irland an. Seine Botschaft: #ITSOKAY (to be who you are)

INDIEN

× MGW 4 Suresh Ramdas ist der erste MGW-Kandidat, der seit der Entkrimininalisierung von schwulem Sex in seiner Heimat (blu berichtete) im Contest mitmischt. Er will für eine Welt ohne LGBTIQ*-feindliche Bedrohungen kämpfen.

NAMIBIA

× MGW 5 Unter dem Hashtag #WeAreOne wirbt der namibische Kandidat Rivelino Reinecke für eine diverse Gesellschaft, in der weder Homosexuelle noch Trans* Benachteiligungen und Anfeindungen erfahren.

PHILIPPINEN

× MGW 6 Janjep Carlos von den Philippinen will ein Augenmerk auf psychische Krankheiten wie Depressionen in der LGBTIQ*-Community lenken und damit dazu beitragen, dass Betroffenen schneller und besser geholfen werden kann.

NEUSEELAND

× MGW 19 7 Nick Francis aus Neuseeland glaubt, dass es für junge LGBTIQ* wichtig ist, selbstbewusste Rollenmodelle zu haben. Das ist für ihn ein Grund, selbst eins sein zu wollen.

UNGARN

× MGW 8 Oliver Pusztai ist der erste Kandidat aus Ungarn, der bei einer MGW-Wahl teilnimmt. Der Influencer hat sich dem Kampf gegen Homophobie, Transphobie, Sexismus und Rassismus in seiner Heimat und weltweit verschrieben.

COSTA RICA

× MGW 19 9 Marko Soto aus Costa Rica will mal Tierarzt werden und versteht sich als „Warrior of Love“ („Krieger der Liebe“). Der Naturbursche musste sich nach seinem Coming-out selbst Respekt erkämpfen, nun will er jungen LGBTIQ* dabei helfen, das gleiche zu tun.

FINNLAND

× MGW 10 Ismo Poutiainen aus Finnland kämpft unter dem Hasthag #RespectEachOther für mehr Solidarität innerhalb der LGBTIQ*-Community.

KANADA

× MGW 11 19 Youtuber Josh Rimer kommt aus Vancouver in Kanada und nutzt die (sozialen) Medien, um LGBTIQ*-Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit seinem „Circle of Hope“ setzt er sich für queere Flüchtlinge ein.

CHILE

× MGW 19 12 Carlos Navarro aus Chile will LGBTIQ* dabei helfen, sich selbst zu akzeptieren und sich nicht zu verstecken, so wie er (der aus der Provinz in die Landeshauptstadt Santiago de Chile zog) gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren.

FORTSETZUNG FOLGT...