Libanons queere Helden von Mashrou' Leila lassen pinke „Cavalry“ los

Der schwule Sänger Hamed Sinno und seine Musiker von Mashrou' Leila eröffnen die Feierlichkeiten zu ihrem zehnjährigen Bandjubiläum mit der Single „Cavalry“. Der Song ist ein Statement gegen politische Lethargie und für Wahrhaftigkeit– eine Pride-Hymne also

× Erweitern Foto: instagram.com/mashrouleila/ Mashrou Cavalry Das Cover der Mashrou Leila Single „Cavalry“ zieren zwei Soldaten ohne Gesicht, aber mit pinker Uniform. Ein optischer Querverweis an die Pride-Botschaft des Songs und die queere Identität der Band

In den queeren Schlagzeilen waren Mashrou' Leila zuletzt groß im September 2017 vertreten, nachdem bei einem Konzert der Band in Kairo sieben Besucher verhaftet worden waren, weil sie im Publikum Regenbogenfahnen geschwenkt hatten (blu berichtete). Der schwule Frontmann Hamed Sinno und seine Kollegen hatten nach dem Konzert ein Auftrittsverbot für Ägypten bekommen und waren in einem Social-Media-Statement deutlich auf Distanz zur homophoben Programmatik der ägyptischen Regierung gegangen (blu berichtete). Die Musiker unterstrichen damit ihren Status als Kämpfer für Gleichberechtigung und gegen Homophobie in der arabischen Welt, den sie nicht zuletzt deshalb innehaben, weil Sinno offen zu seinem Schwulsein steht, obwohl Homosexualität auch in seiner Heimat Libanon tabuisiert und teilweise strafbar ist.

Im März feiern Mashoru' Leila ihr zehnjähriges Bestehen mit einer ausgedehnten Europa-Tour, die neben Stationen in Paris, Amsterdam und Brüssel auch in Berlin gastiert. Gleichzeitig soll das neue Album „The Beirut School“ erscheinen. Zur Einstimmung veröffentlichten Mashrou' Leila am Freitag die Vorab-Single „Cavalry“ („Kavallerie“), die mit einem Cover daherkommt, das zwei Soldaten in pinken Uniformen zeigt. Der Song wird von der Band als „Ode an den Mut zum Kämpfen, selbst wenn alle Chancen gegen uns stehen“ charakterisiert. „Das ist ein Lied darüber, wie man sich von politischer Lethargie nicht abbringen lässt, den Machthabern die Wahrheit entgegen zu rufen“, schreiben Mashrou' Leila bei Instagram. Diese Botschaft kann als universelles Statement gegen repressive Systeme in der (arabischen) Welt gelesen werden, aber auch konkret als Pride-Botschaft für die queere Community.