Ricky Martins Liebeserklärung an seinen Mann begeistert Millionen

Sie verzücken ihre queeren Fans immer wieder mit offenen Liebesbekundungen in den sozialen Medien, aber jetzt haben Latino-Superstar Ricky Martin und sein Mann Jwan Yosef den Vogel abgeschossen. Vier Liebes-Postings bei Instagram gehen auf Rekordkurs

Jwan Joseph / Ricky Martin Mit diesem sexy Sonnenhut-Foto aus Puerto Rico macht Künstler Jwan Yosef (links) seinem Mann Ricky Martin (rechts) eine Liebeserklärung und sorgt Verzückung im Netz

Ein Jahr, nachdem Ricky Martin und Jwan Yosef geheiratet haben, ist ihre Liebe ungebrochen. Erst erweiterten sie ihre Regenbogenfamilie (Ricky, Jwan und zwei Söhne) Ende Dezember um ein kleines Mädchen (Lucia), dann bezauberten sie Besucher und Medien bei den Grammys (blu berichtete), nun gehen sie bei Instagram in die Liebes-Offensive. Jwan Yosef postete am Wochenende eine sexy Drei-Foto-Serie von sich und seinem Mann am Strand von Puerto Rico, die er eindeutig mit „Man of my Dreams“ („Mann meiner Träume“) betitelte.

Ricky Martin punktete derweil mit einem Kuschel-Selfie zum Valentinstag, das er mit „Two exhausted parents“ („Zwei erschöpfte Eltern“) kommentierte, um im Nachsatz hinzuzufügen: „Happy Valentine's Day Jwano. So lucky to call you my husband“ („Glücklichen Valentinstag, Jwano. Bin so glücklich, dich meinen Mann zu nennen“). Das Posting wurde innerhalb von drei Tagen über eine Million Mal geliked und 19.800 Mal kommentiert. Viele User freuen sich dabei über das vorbildliche Vorleben von Diversität durch das Traumpaar Martin/Yosef.

Die Liebes-Offensive in den sozialen Medien kommt ein Jahr, nachdem Yosef und Martin mit der Botschaft für Aufsehen sorgten, dass sie geheiratet haben (blu berichtete). Mit ihren unverhohlenen Zuneigungsbekundungen und der liebevollen Fürsorge für ihre Kinder sorgen sie immer wieder für Begeisterung und werden von vielen Queers als schwule Vorzeige-Väter gefeiert.

Jwan Yosef „Man of my Dreams" ( „Mann meiner Träume") betitelte Jwan Yosef dieses Bild von sich und seinem Mann Ricky Martin. Es ist das erste Motiv einer Drei-Foto-Serie.