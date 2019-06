Geboren für Pride Island: Madonnas World-Pride-Gruß rockt das Netz

Vergessen sind die schiefen Töne beim ESC. Mit der Ankündigung, dass sie zum Abschluss des diesjährigen Pride-Island-Festivals im Rahmen des New Yorker World Pride auftreten wird, hat Madonna in den sozialen Netzwerken wieder einen echten Hit gelandet.

× Erweitern Foto: instagram.com/madonna Madonna Pride Island Bitch on the Beach: Madonna kündigt ihren Pride-Island-Auftritt im Regenbogen-Handtuch an (siehe Video unten)

Es sind schon eine ganze Menge Videos anlässlich des World Pride zum 50. Jubiläum der Stonewall-Unruhen veröffentlicht worden, darunter eine viel beachtete Kampagne des New Yorker Stadt-Marketings (spartacus berichtete), doch die Ankündigung, dass Madonna am 30. Juni als Headlinerin des zweitägigen Pride-Island-Musik-Festivals zum Abschluss der World-Pride-Feierlichkeiten auftreten wird ist der meist gelikte Clip, den die Stonewall-50-Organisatoren bislang verzeichnen konnten. Innerhalb von einem Tag streckten über 6.000 Follower des NYCPride-Instagram-Accounts den virtuellen Daumen hoch. Zum Vergleich: Die Ankündigung, dass Mel C mit dem Drag-Ensemble Sink the Pink beim New Yorker Pride-Fest auftritt (blu berichtete), likten innerhalb von drei Wochen nur 330 Leute.

Auf Madonnas eigenem Instagram-Channel sind die Dimensionen freilich üppiger. Für die persönliche Pride-Island-Ankündigung der Queen of Pop schlugen innerhalb eines Tages knapp 500.000 Likes zu Buche. In dem Clip tanzt Madonna mit einem Regenbogen-Handtuch am Strand entlang und spricht in die Kamera: „Ich höre euch! Ich werde auf Pride Island sein... Wo ich geboren wurde.“ Eine charmante Reverenz an die langjährige Verbindung zwischen LGBTIQ*-Szene und „Madame X“ (so der Titel des am 14. Juni erscheinenden neuen Madonna-Albums, blu berichtete).

Für die New Yorker World-Pride-Macher ist die Verpflichtung von Madonna das Tüpfelchen auf dem I ihres Jubiläums-CSDs. „Die Community hat laut und deutlich einen Auftritt von Madonna auf Pride Island zum World Pride und dem 50. Jubiläum der Stonewall-Unruhen gefordert“, so NYC-Pride-Vorsitzender Chris Frederick. „Ich freue mich riesig, verkünden zu können, dass Madonna und World Pride NYC dieser Forderung entsprechen werden. Das wird eine Nacht, an die sich unsere Pride-Island-Gäste für den Rest ihres Lebens erinnern werden.“ Kleiner Wermutstropfen für alle Kurzentschlossenen: Die Tickets fürs Pride-Island-Festival am Pier 97 waren schon lange vor Madonnas Ankündigung restlos ausverkauft.

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NYC Pride (@nycpride) am Jun 2, 2019 um 7:43 PDT Pride Island Madonna 1 Mit diesem Verweis auf eine Bekanntmachung in der Today Show starteten die World-Pride-Macher am Sonntag den Spannungs-Countdown.

× For once the rumours are true............ Madame ❌ is coming to Pride Island........... June 30th 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 @NYCPride #WorldPrideNYC #Stonewall50 #WorldPride2019 #prideisland pic.twitter.com/VD5BhPkQYJ — Madonna (@Madonna) 3. Juni 2019 Madonna WP Mit diesem Video lüftete Madonna das Geheimnis ihres Auftritts persönlich.

× Me hearing that Madonna is headlining World Pride: pic.twitter.com/T36M3zsZNZ — Titan (@PupTitan404) 3. Juni 2019 WPNYC 4 Zugegeben: Die Gerüchte waren schon vor der offiziellen Verkündung so massiv gewesen, dass viele Fans statt mit echter Überraschung eher mit augenzwinkernden Posts wie diesem reagierten.