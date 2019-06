Graham Norton erreicht mit Madonna „Maximum Gayness“

Im altehrwürdigen Theatersaal des Londoner Alexandra Palace feierte Madonna am Freitag zusammen mit dem schwulen Comedian/Moderator Graham Norton und einem begeisterten Publikum die „Geburt“ ihres neuen Albums. Norton bezeichnete die Begegnung bei Instagram augenzwinkernd als seinen persönlichen Moment maximaler Gayness

× Erweitern Foto: instagram.com/grahnort/ Norton Madge X Vor seiner Interview-Show mit Madonna am Freitag (siehe Video-Highlights unten) postete Graham Norton dieses Bild mit dem Kommentar: „Jetzt hab ich maximale Gayness erreicht!!“

Während Madonna nach dem Erscheinen ihres Albums „Madame X“ (blu berichtete) am Freitagabend stolz vermeldete, dass die Platte in 58 Ländern auf Platz 1 der Charts geschossen sei, stand für die Queen of Pop noch die Albumpremiere an. Sie wurde im pompösen Ambiente des Alexandra Palace im Norden Londons zelebriert. Mit einer interaktiven Show, die der schwule Kultmoderator Graham Norton moderierte.

Madonna plauderte aber nicht nur mit Norton über die Geburt ihres neuen Albums (O-Ton: „Der Geburtskanal ist offen, der Kopf ist schon zu sehen, jetzt will das Baby raus!“), sondern interagierte auch direkt mit den Fans. Unter anderem schrieb die Sängerin einem Mann mit Madonna-Tattoo ein „Madame X“-Autogramm auf den Körper und gab einem anderen auf der Bühne Salsa-Unterricht.

Graham Norton postete von der Begegnung ein gemeinsames Foto, auf dem Madonna und er die Pride-Edition des „Madame X“-Albums präsentieren – zwei Vinylplatten in Regenbogenfarben. Der Comedian kommentierte den Post selbstironisch mit: „Jetzt hab ich maximale Gayness erreicht!!“