Luxemburgs Premier und sein Mann machen mal wieder vor, wie schwule Sichtbarkeit in der Spitzenpolitik geht

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel musste am Wochenende nicht nur mit Merkel und Co. über Euopas Asylpolitik debattieren, zuvor fand er noch Zeit mit seinem Mann den luxemburgischen Nationalfeiertag zu zelebrieren. Und zwar Hand in Hand!

× Erweitern Foto: twitter.com/Xavier_Bettel Bettel Destenay Premierminister Xavier Bettel (links) feierte den luxemburgischen Nationalfeiertag am Samstag gemeinsam mit seinem Mann Gauthier Destenay

Lange waren sie nicht mehr gemeinsam bei öffentlichen Anlässen in Erscheinung getreten, aber bei Luxemburgs Nationalfeiertag am 23. Juni war es mal wieder so weit. Im Festtags-Outfit statteten Premier Xavier Bettel und sein Mann Gauthier Destenay erst Großherzog Henri von Luxemburg einen Besuch ab, um anschließend auf den Straßen ihrer Heimatstadt zu tafeln und später das traditionelle Feuerwerk zu bestaunen.

Bettel dokumentierte die Feierlichkeiten bei Instagram mit einer kleinen Bildershow, auf seinem beliebten Twitter-Account wählte er aber konkret ein Paarfoto aus, das ihn Hand in Hand mit seinem Mann zeigt. Mit diesem Motiv wünschte er seinen Landsleuten einen schönen Nationalfeiertag. Damit zeigen der Premier (Demokratesch Partei) und sein Gatte mal wieder, wie unaufgeregt und trotzdem deutlich man schwule Sichtbarkeit in der Spitzenpolitik demonstrieren kann. Im letzten Jahr hatte Destenay als einziger Mann beim Gattinnen-Programm auf dem NATO-Gipfel in Brüssel für Aufsehen gesorgt (blu berichtete).

× 🇱🇺 Ech wënschen eis alleguerten e schéine Nationalfeierdag. Ein Beitrag geteilt von Xavier Bettel (@xavier.bettel) am Jun 23, 2018 um 9:11 PDT Nationalfeiertag Bettel Bei Instagram dokumentierte Bettel die Festlichkeiten zum Nationalfeiertag mit einer Fotoshow.

× Ready for the last act of the day. Happy National Day to all.🇱🇺XB pic.twitter.com/WAppEQYqjP — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 23. Juni 2018 Bettel 2018 Bei Twitter beschränkte er sich bei seinen besten Wünschen zum Nationalfeiertag auf das Hand-in-Hand-Bild mit seinem Mann