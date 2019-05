Lightfoot legt los: Chicago vereidigt erste lesbische Bürgermeisterin

Nachdem Lori Lightfoot im April die Bürgermeisterstichwahl von Chicago gewonnen hat (blu berichtete), wird sie heute vereidigt. Die Zeremonie ist ein historisches Ereignis für die Stadt am Lake Michigan, die mit Lightfoot nicht nur ihre erste lesbische Bürgermeisterin bekommt, sondern auch die erste Woman of Color im höchsten Amt der Stadt begrüßt

Foto: facebook.com/LightfootForChicago Lightfoot Pelosi Anfang Mai hatte sich Lori Lightfoot (Foto rechts) bereits bei einem Termin mit US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi (Foto links) auf das hohe Amt eingestimmt.

Als „Lori Landslide“ („Lori Erdrutsch“) wurde Demokratin Lori Lightfoot von manchen Reportern nach ihrem triumphalen Sieg in der Bürgermeisterstichwahl am 2. April bezeichnet. Tatsächlich hatten trotz guter Umfragewerte mit einem derart deutlichen Ergebnis (Lightfoot holte über 70 Prozent der Stimmen) die Wenigsten gerechnet. Lightfoot ist erst die zweite Frau, die Chicago als Bürgermeisterin dient, und sie ist die erste lesbische Woman of Colour, die das Amt innehat. In ihrer ersten Rede nach dem Sieg sagte sie: „In dem Chicago, das wir zusammen aufbauen werden, feiern wir unsere Unterschiede, umarmen unsere Einzigartigkeiten und stellen sicher, dass Jeder von uns alle Chancen auf Erfolg hat.“

Am 20. Mai wird Lightfoot vereidigt. Damit tritt sie offiziell die Nachfolge ihres demokratischen Vorgängers Rahm Emanuel an. Die beiden streben einen fließenden und reibungslosen Übergang nach dem Vorbild des Präsidentschaftswechsels von George W. Bush und Barack Obama an, den Emanuel als Stabschef geleitet hatte. Ein passender Vergleich, wenn man bedenkt, dass Lightfoot ihren Wählern nach ihrem Sieg zurief: „Ihr habt heute nicht nur Geschichte geschrieben, ihr habt eine Bewegung für den Wandel begonnen.“ Das Wort „Wandel“ (englisch „Change“) war ein zentraler Begriff im Wahlkampf von Barack Obama gewesen.

Lori Lightfoot Victory Lori Lightfoot feierte ihren Sieg bei der Bürgermeisterstichwahl im April mit diesem erhebenden Video, in dem sie ihre Vision in Kurzform darlegt.