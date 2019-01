Knutschende Jungs rocken Österreichs Städte

Eine Plakatkampagne zur Image-Politur des Privatradiosenders KroneHit sorgt derzeit in Österreich für Aufsehen. Neben Partymäusen, Stinkefinger und einem feiernden Mops ist der Kuss eines schwulen Paars der Hit des Projekts

× Erweitern Foto: wien nord / kronehit Kronehit Das neue Motto von Kronehit lautet „Krone auf – Leben an“. Auf den Plakatmotiven zur Image-Kampagne wird der Claim je nach Motiv abgewandelt. Beim schwulen Kuss heißt es vieldeutig „Krone auf – Augen zu“

Pünktlich zum Start der Ehe für alle in Österreich zum Jahreswechsel (blu berichtete) geht der meistgehörte Privatradiosender der Alpenrepublik mit einer Kampagne an die Öffentlichkeit, mit der er nicht nur sein Image aufpoliert, sondern sich auch als Sprachrohr einer LGBTIQ*-inklusiven Gesellschaft positioniert. Laut KroneHit-Geschäftsführer Ernst Swoboda geht es bei der Kampagne mit tanzenden Partymäusen, Stinkefinger zeigenden Ladies und einem schwulen Kuss in erster Linie darum, „eine hedonistische und euphorische Lebenseinstellung“ widerzuspiegeln, Österreichs LGBTIQ*-Community würdigt den breit plakatierten schwulen Kuss dennoch als positives Signal der Sichtbarkeit. So kommentierte das Es wird besser-Netzwerk für queere Jugendliche das Plakat mit den Worten: „#EsWirdBesser, wenn sogar die Krone nix dabei findet, wenn 2 Männer sich küssen!“

KroneHit ging 2001 im Wiener Raum auf Sendung und ist seit 2004 österreichweit empfangbar. Bislang war das Corporate Design schwarz-gelb-weiß gewesen. Die von der Werbeagentur Wien Nord gestaltete Farboffensive soll die Feelgood-Programmatik des Senders unterstreichen. Neben den Plakaten an Bushaltestellen und Litfaßsäulen kann man die knutschenden Jungs in einem Image-Film auch im Bewegtbild erleben (siehe Video unten).

Dass man den Claim „Krone auf – Augen zu“, mit dem der Kuss einhergeht, im Kontext noch immer verbreiteter Ausblend- und Wegguck-Tendenzen gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensentwürfen in Österreich (die sich jüngst in den Diskussionen über die Ehe für alle und der Ignoranz der Bundesregierung Kurz gegenüber LGBTIQ*-politischen Themen manifestierten) verleiht der hedonistischen Kampagne mit viel Wohlwollen sogar eine philosophische Tiefe.

× Kronehit Video Im Video zur „Leben an“-Kampagne gibt es neben den knutschenden Jungs auch einen „Krone auf – Shirt aus“-Tanzboy zu sehen