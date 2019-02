Nur weil er schwul ist? Wirbel um Gus Kenworthy @ „American Horror Story“

Nachdem „American Horror Story“-Produzent Ryan Murphy die Gaststars für die neunte Staffel der Serie bekanntgegeben hat, regt sich bei Fans Widerstand. Murphy habe Trickskifahrer Gus Kenworthy nur eingestellt, weil er hübsch und schwul ist, heißt es

Foto: instagram.com/mrrpmurphy Kenworthy AHS Mit diesem Foto von Gus Kenworthy illustrierte Ryan Murphy die Ankündigung, dass der schwule Trickskifahrer in der neunten Staffel von „American Horror Story" als Gaststar auftreten wird. Viele Fans sind nicht begeistert

„American Horror Story“ (AHS) ist bekannt für seine illustren Gaststars. Lady Gaga, Stevie Nicks und Patti LaBelle sind nur drei Superpromis, die sich in der Erfolgsserie die Ehre gaben. Mit Neil Patrick Harris, Zachary Quinto und Matt Bomer war auch die Dichte der schwulen Stars in der Serie hoch, was nicht wundert, wenn man bedenkt, dass sie vom schwulen Erfolgsproduzenten Ryan Murphy verantwortet wird. Daran hat sich auch nie jemand gestört. Bis jetzt.

Für die neunte AHS-Staffel gab Murhpy kürzlich bekannt, dass Amerikas schwuler Medienliebling Gus Kenworthy sein Debüt in der Serie als Boyfriend von Emma Roberts geben werde. Diese Entscheidung wird von Fans heftig kritisiert, denn im Gegensatz zu Harris, Quinto und Bomer ist Kenworthy kein Schauspieler, sondern Trickskifahrer.

In den sozialen Medien wird darüber geschimpft, dass bei einem so hochkarätigen Format wie AHS Gast-Darsteller mitmachen dürfen, die keinerlei Schauspielerfahrung haben. Fans werfen Murphy vor, es sei eine Ohrfeige für verdiente Schauspieler, wenn Promis mit „null Talent“ für die Serie engagiert würden, nur weil sie gut aussähen. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken reichen von „Es tut mir im Herzen weh, wenn eine von mir hochgeschätzte Serie wie diese, jedes dahergelaufene hübsche Gesicht einstellt“ bis „Scheiß auf Schauspieltalent, wenn der Darsteller nur gut aussieht“. Überdies wird Murphy vorgeworfen, dass er schwule Gastdarsteller bevorzuge, was sich vor allem in dem viel beachteten Tweet: „Kenworthy: ist schwul / AHS: du bist engagiert“ artikuliert.

Kenworthy selbst dürfte die Kritik kalt lassen. Nachdem er die Nachricht auf seinem eigenen Instagram-Profil teilte, feiern seine Follower, hoffen auf „einige Szenen ohne Shirt“ und freuen sich auf die Paarung Roberts/Kenworthy.