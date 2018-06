Kanada verneigt sich vor „dem schwulen Helden, von dem die meisten Kanadier nie gehört haben“

Die Stiftung Historica Canada widmet das neueste ihrer beliebten „Heritage Minute“-Videos der schwulen Aktivistenlegende Jim Egan. Egan war ab den späten 1940ern einer der ersten Aufklärer über LGBTIQ* in seinem Land und ebnete in den 1990ern den Weg zur kanadischen Ehe für alle.

Historica Canada schafft das Unmögliche: das Leben von Aktivist Jim Egan in eine Minute zu pressen

In den kanadischen CTV-News wurde Jim Egan bei einem Bericht über die neue Heritage Minute als „der schwule Held, von dem die meisten Kanadier nie gehört haben“ anmoderiert. Die einminütigen Heritage Minute-Videos der Kulturstiftung Historica Canada dienen dem Gedenken an epochale Ereignisse und Figuren, die die kanadische Geschichte geprägt haben. Der Clip über Jim Egan ist der erste, der sich einem LGBTIQ*-Helden widmet.

Tatsächlich ist Egan in Anbetracht seiner Verdienste für die LGBTIQ*-Community eine eher unterbelichtete Figur der kanadischen Geschichte. Er wurde 1921 in Toronto geboren und avancierte, nachdem er 1948 seinen lebenslangen Partner Jack Nesbit kennengelernt hatte, zum Aktivisten, indem er Leserbriefe an Zeitungen und Magazine (u. a. Time) schrieb, in denen er über das Leben von Lesben und Schwulen aufklärte, obwohl gleichgeschlechtlicher Sex damals in Kanada noch unter Strafe stand. Mit seinen Artikeln trug Egan indirekt zur Entkriminalisierung von Homosexualität in Kanada im Jahr 1969 bei. In den Neunzigern wollte er für sich und Jack Nesbit die gleichen Rentenzuschüsse einklagen, wie sie Eheleuten zustehen. 1995 verlor er den Fall, ebnete mit ihm aber den Weg zur Öffnung der kanadischen Ehe im Jahr 2005.

Neben dem politischen Erbe wird in der Heritage Minute auch die große Liebesgeschichte mit Jack Nesbit gewürdigt – kurz aber prägnant wie alles in dem Clip: „Neun Wohnungen, sieben Hunde, 47 gemeinsame Jahre.“ Egan starb im März 2000 im Alter von 79 Jahren. Das Gedenkvideo über sein Leben wurde bei einem gut besuchten Preview-Screening im Canadian Center for Gender & Sexual Diversity begeistert aufgenommen.

Jim Egan Heritaga Minute Preview Historica Canada freute sich beim Preview-Screening des Jim-Egan-Clips über den regen Zuspruch.