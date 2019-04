Kanada bringt erste Geldmünze mit LGBTIQ*-Prägung in Umlauf

Mit einem neuen „Equality“-Dollar gedenkt Kanada dem 50-jährigen Jubiläum der Entkriminalisierung von Homosexualität. Die Münze ist das weltweit erste reguläre Zahlungsmittel mit einer Prägung zu Ehren von LGBTIQ*. Sie ist allerdings auch umstritten.

Kanadas Equality-Dollar hatte bereits viele Negativ-Schlagzeilen auf dem Buckel, als er am Montag bei einer feierlichen Zeremonie von Finanzminister Bill Morneau erstmals offiziell vorgestellt wurde. Nach internen Sichtungen des Münzen-Designs war der Entwurf zunächst von queeren Aktivisten als missverständlich kritisiert worden, weil er die Schriftzüge „Equality“ und „Égalité“ (deutsch: „Gleichberechtigung“) mit den Jahreszahlen 1969 und 2019 verbindet. Damit könne erstens der Eindruck erweckt werden, dass mit der kanadischen Entkriminalisierung von Homosexualität im Jahr 1969 wirkliche Gleichberechtigung von LGBTIQ* hergestellt wurde (was weder rechtlich noch gesellschaftlich der Fall war), außerdem würdige die Jahreszahl in keiner Weise die Verdienste, die queere Emanzipationsvorkämpfer zur Gleichberechtigung von LGBTIQ* beigetragen haben. Im März wurde dann über das Petitionsportal Citizen Go Canada eine „Say No to a Gay Loonie“-(„Sag Nein zu einem schwulen Loonie“, „Loonie“ ist der Spitzname der kanadischen Dollarmünze, Anm. d. Red.)-Kampagne losgetreten, mit der LGBTIQ*-Gegner dagegen protestierten, dass Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit der Münze lediglich seine „LGBT Agenda“ vorantreibe.

Die Einführung der „Equality“-Münze konnten letztendlich weder die Gegner der einen, noch der anderen Seite verhindern. Am Montag enthüllte der Finanzminister gemeinsam mit Trudeaus Berater in LGBTIQ*-Fragen Randy Boissonnault in Torontos Queer-Community-Center The 519 symbolisch eine Riesenversion der Münze. Morneau kommentierte den Start des Equality-Dollars bei Twitter so: „Hey Kanada, halt die Augen offen für die neue Equality-1$-Münze. Sie ist eine Möglichkeit für uns alle, uns auf die Jahre des Fortschritts in Sachen Gleichberechtigung für LGBTQ2-Kanadier zurückzubesinnen, und – noch wichtiger – uns an die Arbeit zu erinnern, die diesbezüglich noch vor uns liegt.“

Ab sofort gehen 3 Millionen der Equality-Münzen in die reguläre Zirkulation. Zusätzlich wurden 15.000 Sammlerstücke geprägt, die mit echtem Silber und farbigem Regenbogen-Look daherkommen. Der Entwurf für die Münze stammt vom schwulen Designer Joe Average, der in einer Videoansprache zum Launch seine Hoffnung äußerte, dass das Zahlungsmittel folgende Generationen immer daran erinnern werde, dass Liebe Liebe sei. Premierminister Justin Trudeau selbst äußerte sich nicht explizit über die Münze. Er hatte das Design bereits Ende letzten Jahres abgesegnet und mit seiner offiziellen Entschuldigung für das Unrecht, das Kanadas LGBTIQ* in der Vergangenheit angetan wurde im Jahr 2017 den Weg zu ihr geebnet (blu berichtete).

