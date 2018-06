Fußballheld John O'Shea feiert Abschied von Irlands Nationalmannschaft im Pride-Trikot

Beim Freundschaftsspiel gegen die USA am 2. Juni werden die Mitglieder der irischen Nationalmannschaft Pride-Trikots mit Regenbogennummern tragen. Das teilte die Football Association of Ireland mit, indem sie einen Tag vorm Spiel ein Foto des Spezialtrikots in den sozialen Netzwerken postete. Dass das Spiel auch das Abschiedsmatch von Nationalspieler John O'Shea sein wird, macht es für die Iren zu einer emotionalen Angelegenheit. Folglich sind nicht alle mit der Regenbogen-Offensive einverstanden.

× Erweitern Fotos: facebook.com/FAIreland FA Ireland Fußball Pride John O'Shea (ganz rechts) spielt am 2. Juni im Aviva Stadium von Dublin sein 118. und letztes Match für die irische Fußballnationalmannschaft – und zwar in einem Pride-Trikot.

„Das ist nicht nur eine Nummer, das ist ein Standpunkt: Irland unterstützt LGBT-Rechte.“ Mit dieser Botschaft löste die Football Association of Ireland (FA Ireland) am Freitag in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen aus. Das Statement bezog sich auf ein Foto von einem Trikot mit Regenbogen-Nummer, das beim Freundschaftsspiel gegen die USA am 2. Juni zum Einsatz kommt. Dass die FA ausgerechnet das Trikot von John O'Shea fotografierte, der bei dem Spiel sein 118. und letztes Match für die Nationalmannschaft absolvieren wird, lud das Bild zusätzlich mit Emotionen auf. Neben Applaus für die Regenbogenaktion gab es somit auch viel hanebüchene Kritik, darunter so vernichtende User-Kommentare wie: „Beschissene Unterstützung von Sündern. Ich verbrenne mein Irland-Trikot und werde die Mannschaft nie wieder unterstützen“.

John O'Shea, um den sich 2006 in seiner Zeit als Spieler von Manchester United Gerüchte gerankt hatten, er sei schwul, der aber seit 2010 mit Yvonne Manning verheiratet ist, dürfte über solch hasserfüllte Fan-Kommentare inzwischen erhaben sein. Der 37-Jährige äußerte 2016 gegenüber der Daily Mail, dass Fans und Journalisten sich weniger um neue Frisuren, Tattoos oder sexuelle Orientierungen von Spielern kümmern sollten als um deren sportliche Leistung. Auch sagte er, dass öffentliche Coming-outs eine persönliche Entscheidung von Sportlern seien, aber jeder Spieler, der sich dazu durchringe, zum Rückgang der „Höhlenmensch-Einstellungen“ in Sportlerkabinen und Fan-Zirkeln beitragen würde.

Das Freundschaftsspiel Irland:USA wird am 2. Juni ab 21:08 Uhr bei Eurosport übertragen.

× The back of tomorrow’s match kit. Not just a number, this is a statement. Ireland, supporting #LGBT rights. 🏳️‍🌈🇮🇪 #EqualGame #COYBIG #COYGIG #IRLUSA pic.twitter.com/Becg6ki0VW — FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) 1. Juni 2018 FA Ireland Pride Trikot Die Football Association of Ireland lässt an der Botschaft der Regenbogen-Trikots keinen Zweifel: „Das ist nicht nur eine Nummer, das ist ein Standpunkt: Irland unterstützt LGBT-Rechte.“

× John O'Shea Der Abschied von John O'Shea ist für Irlands Fußballfans eine emotionale Angelegenheit. O'Shea wird unter anderem bis heute für ein Tor gefeiert, das er im Oktober 2014 beim Qualifikationsspiel für die EM 2016 gegen die deutsche Nationalmannschaft schoss, wodurch er zum 1-1-Ausgleich punktete.