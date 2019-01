LGBTIQ*-Streit in Japan: "Wären alle wie sie, würde die Nation kollabieren"

2019 beginnt in Japan mit hitzigen Debatten über queere Rechte. Während ein lesbisches Paar aus Utsunomiya eine Hochzeitsodyssee rund um den Erdball plant, um die Ehe für alle für Japan zu fordern, sorgt Regierungspolitiker Katsuei Hirasawa mit kontroversen Aussagen für Unmut

× Erweitern Foto: hirasawa.net Hirasawa Katsuei Hirasawa ist Mitglied der Regierungspartei von Japans Premierminister Shinzō Abe. Mit seiner Absage an die Ehe für alle und spöttischen Kommentaren über LGBTIQ* löste er in der Queer-Community einen Shitstorm aus

„LGBT zu kritisieren wäre problematisch, aber wenn alle so werden würden wie sie, würde unsere Nation kollabieren“ – Mit dieser Aussage erhitzt Japans konservativer Politiker Katsuei Hirasawa derzeit die Gemüter seiner Landsleute. Der Kommentar wurde am Freitag in den TV-Nachrichten des Nippon News Network gesendet und sorgte für einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Örtliche Queer-Verbände verurteilen die Aussage als homophob und tendenziös.

Hirasawa, der Mitglied der regierenden japanischen Liberal Democratic Party (LPD) ist, verband den Kommentar mit einer Absage an die Ehe für alle. Er verstehe nicht, warum einige Regionen in Japan gleichgeschlechtliche Partnerschaften registrieren würden. Seit 2015 machen immer mehr Städte und Präfekturen in Japan Eingetragene Lebenspartnerschaften möglich (blu berichtete), während die Landesregierung die Ehe für alle konsequent ablehnt.

Zeitgleich mit dem Shitstorm wegen Hirasawas LGBTIQ*-Kommentar macht ein lesbisches Paar aus der zentraljapanischen Stadt Utsunomiya mit einer Protestaktion gegen die politische Blockadehaltung zur Ehe für alle Schlagzeilen. Misato Kawasaki and Mayu Otaki haben eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung einer Weltreise gestartet, auf der sie in allen 26 Ländern heiraten wollen, in denen gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind. Die Eheschließungen sollen jeweils fotografisch dokumentiert und zum Herzstück einer Aufklärungskampagne werden. „Ich möchte durch die Hochzeitsfotos zeigen, dass es normal ist, lesbisch, schwul, bisexuell oder Transgender zu sein“, so Kawasaki im Interview mit The Asahi Shimbun. „Sie sollen denjenigen, die Probleme mit ihrer sexuellen Orientierung haben, als Hafen der Hoffnung dienen.“

