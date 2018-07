Indiens Psychiatrische Gesellschaft unterstützt LGBTIQ* vorm Supreme Court

Eine Sitzungsrunde am indischen Supreme Court in Neu Delhi bezüglich der Abschaffung des Strafgesetzes Section 377, das gleichgeschlechtlichen Sex verbietet, begann am Dienstag mit einem Paukenschlag. Die Indian Psychiatric Society plädierte klar für Entkriminalisierung

× Erweitern Foto: Legaleagle86 / CC BY-SA 3.0 / wikimedia Supreme Court Neu Delhi 2013 hatte der Supreme Court in Neu Delhi Section 377, die gleichgeschlechtlichen Sex verbietet, gestärkt. Jetzt prüft das Gericht eine Reihe von Klagen und Petitionen, die seither gegen das Urteil von damals angestrengt wurden

Seit Jahren streiten Aktivisten in Indien für die Abschaffung von Section 377, die gleichgeschlechtlichen Sex als „Akt wider die Natur“ unter Strafe stellt (blu berichtete). 2013 gab es einen Rückschlag, als die Richter am Supreme Court in Neu Delhi mit einer Grundsatzentscheidung zugunsten des Gesetzes dessen Gültigkeit unterstrichen. Gegen das Urteil wurde viel demonstriert und geklagt, es gab Petitionen und Kampagnen, sodass seit dem heutigen Dienstag erneut in Neu Delhi über das Thema verhandelt wird. Der Prozess begann mit einer überdeutlichen Stellungnahme der Indian Psychiatric Society, die in einem offiziellen Papier klarstellte, dass sie „gleichgeschlechtlichen Sex als normale Variante menschlicher Sexualität anerkennt, sehr ähnlich wie Heterosexualität oder Bisexualität“.

Die Stellungnahme ist ein erstes positives Signal in einer Gerichtsverhandlung, die im besten Fall zur Streichung von Section 377 aus dem indischen Strafgesetzbuch führen könnte. Unter den aktuellen Umständen können sexuelle Aktivitäten „wider die Natur“ in Indien mit Haftstrafen bis zu lebenslänglich sowie Geldbußen geahndet werden.

× Thank you, Indian Psychiatric Society. #Sec377 #LGBTQ pic.twitter.com/LEbWw64UR0 — Ankit Dasgupta (@ankydasgupta) 10. Juli 2018 Indian Psychiatric Society Tweet 2018 / Section 377 Das Papier mit der offiziellen Stellungnahme der Indian Psychiatric Society machte in den sozialen Medien die Runde. Die Aussage ist deutlich: „Die I.P.S. erkennt gleichgeschlechtlichen Sex als normale Variante menschlicher Sexualität an, ganz ähnlich wie Heterosexualität und Bisexualität.“

× Live Updates on #Section377 #SupremeCourt https://t.co/wDq8FU3zGC — The Leaflet (@TheLeaflet_in) 10. Juli 2018 Section 3777 2018 Das progressive Portal Leaflet.in dokumentiert den Prozess in regelmäßigen Live-Updates