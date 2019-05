Küsse, Kampagnen, starke Worte: Las Vegas feiert LGBTIQ*-Rechte

Mit einem Gala-Dinner im legendären Caesars Palace Hotel in Las Vegas haben Aktivisten und Unterstützer der Human Rights Campaign ein gleichermaßen glamouröses und kämpferisches Event im Zeichen voller Gleichberechtigung für LGBTIQ* zelebriert. Hauptredner war US-Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg.

× Erweitern Foto: facebook.com/HRCLasVegas / Jennifer Messersmith HRC Are You IN An der HRC-Fotowand waren die Besucher der HRC-Gala in Las Vegas eingeladen, dem Motto „Are You IN?“ mit eigenen Posen Tribut zu zollen. Die Gäste ließen sich einiges einfallen. Siehe Fotoalbum weiter unten.

Zum 14. Mal lud die Las-Vegas-Division der Menschenrechtsorganisation Human Rights Campaign (HRC) am Samstag zu ihrem jährlichen Gala-Dinner. Die Veranstaltung, deren Erlöse den LGBTIQ*-Aktionen der HRC zugute kommen, fand im berühmten Caesars Palace Hotel statt und stand unter dem Motto „INspired. INvolved. INvested. Are you IN?“ (sinngemäß übersetzt „Inspiriert. Beteiligt. Engagiert. Seid ihr dabei?“ Damit sollte die anhaltende Dringlichkeit der Bewahrung von LGBTIQ*-Rechten gerade in Amerika verdeutlicht werden.

„Dies ist eine entscheidende Zeit für die LGBTQ-Community", hieß es in der Ankündigung. „Wir müssen uns nicht nur Bemühungen widersetzen, unsere Fortschritte zurückzudrängen, sondern auch politischen Einfluss ausbauen, der erforderlich ist, um die Politik für LGBTQ voranzutreiben und eine vollständige rechtliche Gleichstellung zu erreichen. Wir dürfen nicht länger abseits stehen."

Unter diesen Vorzeichen war die Wahl des Star-Gasts beim HRC-Dinner symbolhaft. Als Hauptredner hatten die Veranstalter US-Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg gewonnen, der in einer emotionalen halbstündigen Ansprache den politischen Wandel beschwor. Es war sein erster Las-Vegas-Besuch im Rahmen seiner derzeitigen Wahlkampftour, die ihn in dieser Woche bereits in West Hollywoods Kult-Gay-Bar The Abbey geführt hatte.

× HRC LV 19 In diesem Video kannst du die Highlights des HRC-Gala-Dinners inklusive der Rede von Pete Buttigiegs sehen.