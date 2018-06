Haltung: Queere Kampagne in russischer Zeitung

Watching Russia v Saudi Arabia? Have you checked out the tifo yet? 🏳️‍🌈 👀



➡️ https://t.co/SxPMEf7KNC#marriageunblocked #lovetifo #WorldCup #WorldCupRussia2018 #PrideMonth #RussiaWorldCup @bjornborg pic.twitter.com/XRfwYtvKTv