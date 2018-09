UN-Generalsekretär überrascht mit ermutigender Botschaft an LGBTIQ*

Während Donald Trump bei der UN-Vollversammlung in New York von einem Fettnapf zum nächsten stolpert, sorgt UN-Generalsekretär António Guterres mit einer Videobotschaft an die LGBTIQ* Core Group der UN für Aufsehen, in der er sich deutlich zu LGBTIQ*-Rechten bekennt

Foto: twitter.com/free_equal Guterres Klares Bekenntnis zu LGBTIQ*-Rechten am Rande der UN-Vollversammlung. Generalsekretär António Guterres sagt: „Die Vereinten Nationen machen sich stark für die Rechte der LGBTI-Community" (Video weiter unten)

Die U.N. LGBTI Core Group wurde 2008 gegründet, um als Organ der Vereinten Nationen die Menschenrechtslage von LGBTIQ* in aller Welt zu kontrollieren und Wege aufzuzeigen, sie zu verbessern. Die Arbeitsgruppe besteht aus LGBTIQ*-Aktivisten der teilnehmenden Länder und wird in diesem Jahr von Argentinien und den Niederlanden geleitet. Bei der Mitgliederversammlung am Rande der UN-Vollversammlung in New York sprachen am Dienstag Vertreter aller Kontinente. Besonderes Aufsehen sorgte dabei eine kurze aber deutliche Videobotschaft, die UN-Generalsekretär António Guterres den Aktivisten sendete.

Guterres sagt in dem knapp einminütigen Clip: „Danke, dass Sie zusammengekommen sind, um die Gleichberechtigung jedes einzelnen Mitglieds der menschlichen Familie zu unterstützen. Die Vereinten Nationen machen sich stark für die Rechte der LGBTI-Community. Viele ihrer Mitglieder werden ins Gefängnis gesteckt, missbraucht oder sogar getötet – nur aufgrund der Tatsache, wer sie sind und wen sie lieben. In den letzten Jahren wurden Fortschritte gemacht, inklusive der Entscheidung des Supreme Courts von Indien in diesem Monat (blu berichtete, Anm. d. Red). Angesichts der Tatsache, dass trotzdem immer noch Menschen Kriminalisierung und Angriffen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Charakteristika ausgesetzt sind, müssen wir unsere Bemühungen verdoppeln, derartige Verstöße zu beenden. Zum 70. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte möchte ich unterstreichen, dass die Vereinten Nationen nie aufhören werden zu kämpfen, bis Jeder frei, gleichberechtigt und mit Würde und Rechten leben kann.“

Die Ansprache sorgte international für Aufsehen. Es ist das erste Mal, dass sich ein Vorsitzender des UN-Sekretariats direkt an die LGBTI Core Group wendet.

.@UN Secretary-General @antonioguterres: "The United Nations stands up for the rights of the LGBTI community – and will never give up the fight until everyone can live free and equal in dignity and rights."#StandUp4HumanRights #LGBTI #UNGA #UNGA2018 pic.twitter.com/DLQy8AjOeZ — UN Free & Equal (@free_equal) 25. September 2018 Guterres Die Videobotschaft von UN-Generalsekretär António Guterres: „Die Vereinten Nationen machen sich stark für die Rechte der LGBTI-Community"

In the first address by the head of the United Nations to the U.N. LGBTI Core Group — which was established in 2008 to oversee gay rights globally — Antonio Guterres said the multinational body would boost efforts to end anti-LGBT+ abuse and violence.https://t.co/zcDKhaunuh — PRIDE IN LAW (@prideinlaw) 27. September 2018 Guterres UN-VV 2018 Queere Aktivisten wie die Anwälte des LGBTIQ*-Bündnisses Pride in Law feiern die klaren Bekenntnisse des UN-Generalsekretärs