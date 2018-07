Großbritannien stellt „LGBT Action Plan“ vor und sagt Konversionstherapien den Kampf an

Als „abscheulich“ verurteilt Theresa May Umerziehungstherapien für Schwule und Lesben. Die britische Premierministerin will dem Grauen mithilfe eines Aktionsplans ein Ende setzen. Die Initiative fußt auf der bislang größten LGBTIQ*-Umfrage des Vereinigten Königreichs

× Erweitern Foto: facebook.com/theresa-may Theresa May Action Plan LGBT 2018 Premierministerin Theresa May (rechts) und ihre Kollegen haben auf Basis der ersten von der Regierung koordinierten LGBTIQ*-Umfrage Großbritanniens einen „Action Plan“ erarbeitet

108.000 Menschen haben sich an der ersten von der Regierung koordinierten LGBTIQ*-Umfrage in Großbritannien beteiligt. Die Ergebnisse sind einigermaßen niederschmetternd. Zwei Drittel der Befragten gaben an, Händchenhalten in der Öffentlichkeit zu vermeiden, um keinen Unwillen auf sich zu ziehen, zwei Fünftel gaben an, verbal oder körperlich wegen ihrer sexuellen Orientierung attackiert worden zu sein, davon verzichteten 90 Prozent auf eine Anzeige, weil die Attacken ja sowieso „ständig“ passierten.

UK-Premierministerin Theresa May zeigte sich „schockiert“ von den Ergebnissen und kündigte „konkrete Schritte, um Leben zu verbessern und Diskriminierung und Ungleichbehandlung zu beseitigen“ an. So sollen beim staatlichen Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) Berater eingestellt werden, die die „spezifischen Bedürfnisse von LGBT“ kennen. Auch sollen Antihomophobie- und Aufklärungsprogramme an Schulen gefördert werden. Ein besonderes Augenmerk legt May auf die immer noch verbreitete Praxis von Umerziehungstherapien für Schwule und Lesben, die sie als „abscheulich“ bezeichnet und denen sie mit einem Verbot beikommen will.

Insgesamt sieht der „LGBT Action Plan“ 70 Maßnahmen zugunsten von LGBTIQ* vor. Theresa May veröffentlichte die Initiative nicht nur auf ihrem Facebook-Kanal, sondern auch in einem Zeitungsartikel, der am heutigen Dienstag in der Tageszeitung Daily Mirror erschien.

× Theresa May announces action plan to protect LGBT community from discrimination https://t.co/xsIpFcRdm5 pic.twitter.com/hvu870ELfh — Mirror Politics (@MirrorPolitics) 2. Juli 2018 Theresa May Mirror Politics In der Sparte „Mirror Politics“ schrieb Theresa May einen Artikel über den LGBTIQ*-Aktionsplan für die populäre Tageszeitung Daily Mirror