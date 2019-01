Gaga geht mit queerem Shoutout an Mike Pence auf offener Bühne viral

Eine Woche nach ihrer weinerlichen Entgegennahme des Critic's Choice Award als Beste Darstellerin in „A Star is Born“ hat Lady Gaga zu altem Biss zurückgefunden. Bei ihrer Las-Vegas-Show verdammte sie Trump für den Shutdown und Pence für seinen Hass auf Queeres.

Der Auftakt von Lady Gagas mit Spannung erwarteter „Enigma“-Show Ende Dezember war bunt, spacig und emotional (bei der ersten Live-Performance von „Shallow“ brach sie in Tränen aus) und auch sonst war bei Gaga im Zuge diverser Preisverleihungen für ihr Filmdebüt „A Star is born“ in letzter Zeit eher demütige Dankbarkeit angesagt (zuletzt vor einer Woche, als sie gemeinsam mit Glenn Close den Critic's Choice Award als Beste Darstellerin gewann).

Beim „Enigma“-Gig am Samstag brach dann aber doch mal wieder die queere Kämpferin bei der 32-Jährigen Popikone durch. Während sie bei der Show die Piano-Version des „Joanne“-Hits „A Million Reasons“ zum Besten gab, unterbrach sie den Gesang für einen Shoutout an Donald Trump und Mike Pence, bei dem sie auf zwei aktuelle Schlagzeilenthemen Bezug nahm. Erst forderte sie Trump auf offener Bühne auf, endlich den gegenwärtigen Shutdown des US-Haushalts zu beenden, um Menschen, die „von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und Geld brauchen“ eine Rückkehr ins normale Leben zu ermöglichen.

Die Ansage wurde bejubelt, aber Gaga war noch nicht fertig. Weiterhin bezog sie Stellung zu der Nachricht, dass Karen Pence, Gattin von Trump-Vize Mike Pence, kürzlich eine Stelle als Lehrerin an der Immanuel Christian School in Springfield angetreten hat, die queeren Schülern den Zugang verweigert. „Das hier geht an Mike Pence, der es akzeptabel findet, dass seine Frau an einer Schule arbeitet, die LGBTQ zurückweist“, so Gaga. „Sie haben Unrecht. Sie sagen, man solle keine Christen diskriminieren. Sie sind das schlechteste Beispiel dafür, was es bedeutet Christ zu sein. Ich bin selbst Christin, und nach allem, was ich über das Christentum weiß, geht es dort darum, keine Vorurteile zu haben und jeden willkommen zu heißen. Nehmen Sie also die ganze Schande, Mister Pence, gucken Sie in den Spiegel und sie werden sie dort finden.“

Bei der Show wurden Gagas klare Ansagen wild beklatscht, in den sozialen Medien werden sie weitergefeiert.

