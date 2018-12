Erfolgreicher Feldzug gegen „Pray Away the Gay“-App bei Apple & Google

Mit einer Petition gegen eine App der christlichen Living Hope Ministries, die zur Therapierung von Homosexualität beitragen soll, hat Wayne Besen vom LGBTIQ*-Bündnis Truth Wins Out im Rekordtempo für die Löschung des Angebots aus den App-Stores von Apple, Google und Amazon gesorgt

× Erweitern Foto: facebook.com/truthwinsout Wayne Besen Wayne Besen gründete die Kampagne „Truth Wins Out“ 2006, um gegen Attacken gegen LGBTIQ* von der politischen Rechten anzugehen. Seine Petition gegen die Ex-Gay-App der „Living Hope Ministries“ war ein durchschlagender Erfolg

Nur eine gute Woche und 356 UnterstützerInnen brauchte die change.org-Petition „Demand Apple Remove dangerous ‚ex-gay‘ app from Apple Store“ („Verlangt von Apple die Entfernung einer gefährlichen ‚Ex-Gay‘-App“), um die Löschung der Living Hope Ministries-App zu erreichen. Die Kampagne war von LGBTIQ*-Aktivist Wayne Besen gestartet worden, der mit dem Bündnis Truth Wins Out seit 2006 gegen homophobe Demagogie rechter und evangelikaler Vereinigungen vorgeht. In der Petition hatte Besen die App als „unerhört beleidigend“ bezeichnet, weil sie jungen Homosexuellen mittels Gebeten und Therapie das Erlangen von Heterosexualität in Aussicht stellte.

In dem Aufruf hieß es: „Die App stellt das Schwulsein fälschlicherweise als ‚Sucht‘, ‚Krankheit‘ und ‚Sünde‘ dar. Die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung warnt vor Versuchen, die sexuelle Orientierung einer Person ändern zu wollen, weil sie zu ‚Angst, Depressionen und selbstzerstörerischem Verhalten‘ beitragen, inklusive Selbstmordgefahr. Warum sollte Apple seinem Online-Store erlauben, als Plattform für derartig gefährlichen, homophoben Müll zu fungieren?“

Diese Argumentation überzeugte den schwulen Apple-Chef Tim Cook und seine Mitarbeiter offenbar. Kurz vor Weihnachten vermeldete ein Update zu Wayne Besens Kampagne: „Gewonnen! Truth Wins Out dankt Apple für die Entferung der ‚Ex-Gay‘-App“. Doch der Kampf gegen die Living Hope Ministries war damit noch nicht vorbei. Am Donnerstag knüpfte Wayne Besen an den Erfolg bei Apple mit einem offenen Brief an Amazon und Google an. Auch dort ist die Ex-Gay-App inzwischen nicht mehr erhältlich.

× Living Hope's Destructive Anti-LGBT Messages: https://t.co/1swbeOAuwc via @YouTube — Truth Wins Out (@truthwinsout) 26. Dezember 2018 Living Hope Mit diesem Video klärt Truth Wins Out über die homophoben Methoden und Botschaft der Living Hope Ministries auf