Marry Christmas: Evan Todd rockt das Netz mit Verlobungs-Post

Schauspieler Evan Todd hat sich zu Weihnachten mit seinem Partner George verlobt. Die Nachricht, mit der er den Ringetausch öffentlich machte, bescherte dem „4th Man Out“-Star den erfolgreichsten Instagram-Post des Jahres

Zum Knutschen: Evan Todd (links) hat sich zu Weihnachten mit seinem Partner George (rechts) verlobt

Mit einem Kuss-Post vom Burning-Man-Festival hatten Evan Todd und sein Partner George bereits im September die 12.000-Likes-Marke bei Instagram geknackt, zum Jahreswechsel toppen sie diesen Rekord mit einer Nachricht, die schon nach einem Tag mehr als 12.500 Likes zählt. In dieser Nachricht verkündet das Paar seine Verlobung.

Neben einem Foto, das die Ringe an den Händen der beiden Männer zeigt, postete Evan Todd ein Kuss-Foto, das er mit den Worten kommentierte: „Can’t wait to #ring in the new year with this guy“ („Ich kann's kaum erwarten, mit diesem Kerl das neue Jahr einzuläuten“). Das englische Wortspiel mit dem „Ring“ war dabei ausdrücklich gewollt. Todd verdeutlichte die Bedeutung der Botschaft aber zusätzlich mit dem Hashtag #engaged (#verlobt). George verband die Bekanntmachung auf seinem Instagram-Account ebenfalls mit einem Wortspiel: „Marry Christmas“.

Evan Todd ist dem internationalen Kinopublikum vor allem durch seine Hauptrolle in der Coming-out-Komödie „4th Man Out“ bekannt (siehe Trailer unten). Derzeit spielt er am Broadway die Hauptrolle im Carole-King-Musical „Beautiful“.

Wortspiel-Alarm: In den sozialen Netzwerken machte Evan Todd die Verlobung mit dem Kommentar öffentlich: „Can't wait to #ring in the new year with this guy"