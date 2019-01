Eurovisions-König: Hype um Frankreichs schwulen ESC-Favoriten

Beim ersten Halbfinale von Frankreichs ESC-Castingshow „Destination Eurovision“ bestätigte der queere Star des Formats Bilal Hassani am Samstag seine Favoritenrolle. Mit einer Top-Bewertung von 115 Punkten sehen Experten Hassanis Sieg im Finale am 26. Januar als so gut wie sicher

× Erweitern Foto: twitter.com/iambilalhassani Bilal Hassani Nimmt Kurs auf Tel Aviv: Frankreichs „Destination Eurovision“-König Bilal Hassani

Mit platinblonder Mähne der Pop-Hymne „Roi“ („König“) stellte Bilal Hassani seine Konkurrenten beim ersten „Destination Eurovison“-Halbfinale souverän in den Schatten. In der Show auf dem Sender France 2 wird der französische Kandidat für den Eurovision Song Contest im Mai in Tel Aviv ermittelt. Ähnlich wie beim richtigen Contest gibt es auch hier zwei Halbfinals (das zweite erfolgt am 19. Januar) und ein Finale (26. Januar). Nachdem Bilal Hassani beim ersten Halbfinale einen Top-Score von 115 Punkten eingefahren hat (die Zweitplatzierte Chimène Badi erreichte nur 66 Punkte), sehen viele seinen Sieg im Finale bereits als sicher.

Hassani bedankte sich für die Unterstützung des Publikums mit einem euphorischen Dankes-Video (siehe unten). Der 19-Jährige wurde 2015 durch die Casting-Show „The Voice Kids“ bekannt. 2017 outete er sich in den sozielen Medien als schwul. Den Song „Roi“ schrieb er gemeinsam mit Frankreichs ESC-Act von 2018 Madame Monsieur.

× C'était une soirée riche en chansons, en décors de fou et en émotions ! Retour sur la première demi-finale de #DestinationEurovision#Eurovision pic.twitter.com/0WEb5tOBtB — Eurovision France 🇫🇷 (@EurovisionF2) 13. Januar 2019 Destination Eurovision 1 Fast so spannend wie ein echter ESC: Frankreichs Castingshow „Destination Eurovision“

× 💕👑 #DestinationEurovision #VoteBilal @EurovisionF2 @France2tv pic.twitter.com/7Uaz6EBEuk — Bilal Hassani (@iambilalhassani) 12. Januar 2019 Bilal Hassani Dank Euphorie nach dem Triumph: Bilal Hassani dankt seinen Fans, Kollegen und Unterstützern via Twitter