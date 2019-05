Politikerenkel trotzt Singapurs Staatshomophobie mit Hochzeit

Ob dem Großvater das gefallen hätte? Li Huanwu, Enkel von Singapurs ehemaligem Premierminister Lee Kuan Yew, hat in Südafrika seinen Freund geheiratet. Das Paar setzte damit erneut ein Zeichen gegen das Verbot von homosexuellen Handlungen in Singapur.

Bereits vor einem Jahr sorgte Li Huanwu für Aufsehen, als er sich mit seinem Freund Yirui Heng für eine Pride-Fotokampagne fotografieren ließ (blu berichtete). Der Enkel des ehemaligen Premierministers Lee Kuan Yew zelebrierte mit der Beteiligung an der queeren Sichtbarkeitsoffensive zum Einen sein öffentliches Coming-out und setzte zum Zweiten ein Zeichen gegen die homophobe Gesetzgebung in Singapur, wo homosexuelle Handlungen mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. In dem südostasiatischen Stadtstaat brandmarkt Strafparagraph 377A gleichgeschlechtlichen Sex als „empörenden Akt gegen die öffentliche Moral“. Das Gesetz wird von der Regierung trotz anhaltender Proteste der queeren Community aufrechterhalten (blu berichtete).

Am Wochenende zeigten Li Huanwu und Yirui Heng erneut, dass sie sich mit der rückschrittlichen politischen Realität in ihrer Heimat nicht abfinden. In Südafrika, wo gleichgeschlechtliche Eheschließungen seit 2006 möglich sind, gaben sich der Politikerenkel und sein Freund in einer romantischen Zeremonie mit Familie und Freunden das Ja-Wort. Ex-Premier Lee Kuan Yew war bei der Feier leider nicht dabei. Der Politiker, der das Amt des Premiers bis 1990 ganze 31 Jahre ausgeübt hatte, war im März 2015 im Alter von 91 Jahren gestorben.

