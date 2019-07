„Wir haben's geschafft!“: Nordirland bekommt Ehe für alle

Im Parlament von Westminster wurde am Dienstag mit 383 Ja-Stimmen gegen 73 Nein-Stimmen beschlossen, die Ehe für alle in Nordirland einzuführen. Theoretisch heißt das, dass gleichgeschlechtliche Paare in Nordirland ab Oktober heiraten können. Voraussetzung ist allerdings, dass das derzeit suspendierte Parlament in Belfast sich innerhalb dieser Frist nicht neu formiert.

Foto: twitter.com/CiaranMoy NI Love Juli2019 Menschenrechtsanwalt Ciaran Moynagh (Foto ganz vorne) hatte sich für die Ehe für alle in Nordirland eingesetzt und feierte die Entscheidung von London mit den Aktivisten vom Bündnis Love Equality NI

Der Held der Entscheidung von London ist der nordirische Abgeordnete Conor McGinn. Der Labour-Politiker setzt sich seit Jahren für die Ehe für alle in Nordirland ein und hatte vor einem Jahr einen Antrag im Parlament von Westminster eingebracht, der eine Gesetzesänderung zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehen vorsah (blu berichtete). Am Dienstag wurde in London über den Entwurf abgestimmt. Die Abgeordneten votierten mit einer überwältigenden Mehrheit von 383 zu 73 für die nordirische Ehe für alle. Conor McGinn verkündete anschließend via Twitter „WE DID IT!“ („WIR HABEN'S GESCHAFFT!“). Seither wird er in den sozialen Medien gefeiert und sein Kollege Patrick Corrigan twitterte augenzwinkernd: „Conor McGinn wird seinen Pint in den Regenbogen-Bars von Süd Armagh (oder überall sonst in Nordirland) nie mehr selbst bezahlen müssen.“

Zu den Hintergründen: Während im Rest Großbritanniens die Ehe für alle bereits 2014 eingeführt wurde, ist Nordirland die letzte Region des Königreichs, in der keine gleichgeschlechtlichen Ehen möglich sind. In der Nordirland-Versammlung in Belfast wurde das Thema jahrelang kontrovers rauf und runter diskutiert, bis es nach Neuwahlen im Jahr 2017 (neben anderen Streitpunkten) zur Suspendierung des Parlaments führte. Weil sich die Ehe-für-alle-Gegner von der Democratic Unionist Party (DUP) partout nicht auf die von der Sinn Féin geforderte Ehe für alle einlassen wollten, platzte eine Regierungsbildung. Seitdem wird Nordirland von London aus regiert, wo bereits im Oktober zugunsten des Gesetzentwurfs von Conor McGinn abgestimmt worden war (blu berichtete).

Sollte bis 21. Oktober in Belfast keine Regierungsbildung zustande kommen, wovon derzeit auszugehen ist, tritt die Entscheidung von Dienstag nach drei Monaten automatisch inkraft. Theoretisch könnten LGBTIQ*-Paare in Nordirland also bereits im Oktober heiraten. In der Praxis könnte die Gesetzesanpassung allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

× WE DID IT !!!!!



The House of Commons has voted by a massive majority to introduce same-sex marriage in Northern Ireland if the Stormont Executive isn’t restored by 21st October.



— Conor McGinn (@ConorMcGinn) 9. Juli 2019 McGinn Ehe „WIR HABEN'S GESCHAFFT!", triumphierte Labour-Politiker Conor McGinn nach der 383-zu-73-Entscheidung zugunsten der nordirischen Ehe für alle.

We are eagerly watching the debates on the amendment for Marriage Equality in Northern Ireland! Waiting in anticipation for the votes. History could finally be made for our community today! — Love Equality NI (@Love_EqualityNI) 9. Juli 2019 Love Eq NI Beim nordirischen Ehe-für-alle-Bündnis Love Equality NI wurde die Dienstags-Debatte über ihr Anliegen mit Spannung verfolgt...

Sending all the #Love from the lgbt centre!!!!! #Positivity @Love_EqualityNI — Ciaran Moynagh ⚖ (@CiaranMoy) 9. Juli 2019 Love NI 19 ... und das Ergebnis gemeinsam mit Menschenrechtsanwalt Ciaran Moynagh frenetisch gefeiert.