Tränen beim Dua-Lipa-Konzert in Shanghai: Regenbogen-Fans werden aus dem Saal gezerrt

Bei ihrem allerersten Konzert in China musste die britische Pop-Prinzessin Dua Lipa am Mittwoch mit ansehen, wie Security-Männer Fans, die Regenbogenfahnen schwenkten, gewaltsam aus dem Saal entfernten. Die Künstlerin weinte, die Fans schäumen, das Netz kocht

× Erweitern Foto: twitter.com/dualipa Dua Lipa Shanghai Dieses Foto von beseelt singenden Fans postete Dua Lipa nach dem Shanghai-Konzert auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie bezog aber auch deutlich Stellung: „Ich würde gerne zurückkommen, wenn die Zeit reif ist, um einen Saal voller Regenbögen zu sehen“ (siehe Posting weiter unten)

Es sollte ein Fest werden. Ein Geschenk für Pop-Fans in China. Aber es endete in einem Desaster. Die Besucher des ersten China-Gigs von Dua Lipa in Shanghai waren angehalten, sich während der Show ruhig zu verhalten und nicht aufzustehen. In der ersten Hälfte des Konzerts klappte das. Die Zuschauer blieben in ihren Sitzen und sangen lediglich laut mit. Dann kam der Calvin-Harris-Hit „One Kiss“. Dabei riss es einige Fans aus den Sitzen und im Publikum wurden Regenbogenfahnen geschwenkt. Die Security griff prompt und mit unverhältnismäßiger Härte durch. Die Fahnenschwenker wurden aus dem Publikum gezerrt und teilweise mit Schlägen und Tritten aus dem Saal entfernt. Das berichten zahlreiche Fans in den sozialen Medien, wo auch Videos von den Vorgängen gepostet wurden.

× At Dua Lipa’s tour in Shanghai, secrity forbids fans to stand up(or waving🏳️‍🌈flag), which doesn’t make any sense. They brutally DRAGGED those who stood during songs!!Some were even being taken away in a more forceful manner. EVEN DUA WAS CRYING!!! HOW IS THIS HAPPENING !!😭 pic.twitter.com/pWdxA06aSN — 😷 (@8102Delta) 12. September 2018 Dua Lipa China Fan Die Fans waren fassungslos und posteten Videos vom gewaltsamen Durchgreifen der Security

Dua Lipa blieb das harte Durchgreifen der Sicherheitsbeamten nicht verborgen. Sie reagierte ungewöhnlich emotional. Hilflos stand sie auf der Bühne, weinte fast und bat die Fans, bei den letzten Songs einfach eine gute Zeit zu haben. Konkrete Kritik an den Security-Leuten verkniff sie sich. Die kam erst später in den sozialen Netzwerken. Dort zeigte sich die Sängerin „entsetzt“ über die Geschehnisse und signalisierte, dass sie erst wieder in China spielen werde, wenn die Verhältnisse weniger restriktiv seien.

In einer Stellungnahme auf ihren Social-Media-Kanälen schrieb sie: „Ich habe das gestern Nacht für meine Fans getan. Die Show war ein Versprechen. Ich habe mich mit ihnen solidarisiert, mit ihnen getanzt und gesungen. Ich werde euch weiterhin zur Seite stehen in eurer Liebe und eurem Glauben und ich bin stolz und dankbar, dass ihr euch sicher genug fühltet, bei meiner Show euren Stolz (Pride) zu bekunden. Was ihr getan habt, erforderte viel Mut. Ich wünsche mir, dass meine Musik zu Kraft, Hoffnung und Einheit beiträgt. Ich bin entsetzt über das, was passiert ist und ich schicke all meinen Fans, die beteiligt waren, meine Liebe. Ich würde gerne wiederkommen, wenn die Zeit reif ist für einen Saal voller Regenbögen. Ich liebe euch Shanghai“

Homosexualität ist in China seit 1997 nicht mehr strafbar und wurde 2001 von der Liste der Geisteskrankheiten gestrichen. Trotzdem ist die Akzeptanz von LGBTIQ* in Bevölkerung und Politik noch immer gering. Das harte Durchgreifen beim Shanghai-Konzert dürfte aber vor allem an den strengen Auflagen der Regierung liegen, die alles unterbindet, was ansatzweise wie gesellschaftspolitischer Protest aussehen könnte.

× #DuaLipa #DuaLipaMNL #DuaLipaMNL2018 #Shanghai OMG she's crying, she's unhappy, ok?? Who the hell made such a stupid rule told the audience can't stand up during watching the concert?? We want to have fun here, ok??? We're in a live show, not in a meeting!!! RIDICULOUS😡😡😡😡 pic.twitter.com/qVGZuse65a — Belief WILD (@Belief_wild) 12. September 2018 Dua Lipa China Die Fans zeigten sich empört über das Durchgreifen der Sicherheitsleute, während Dua Lipa auf der Bühne den Tränen nahe war