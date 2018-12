Dana International kommentiert Neuwahlen in Israel und den ESC 2019

Israels berühmteste Transfrau Dana International hat sich im Talk beim Limmud Festival am Montag zur Lage von LGBTIQ* und den vorgezogenen Neuwahlen in ihrer Heimat Israel geäußert. Außerdem kommentierte die ESC-Siegerin von 1998 den ESC 2019

× Erweitern Foto: facebook.com/DanaInternationalDiva Dana International Dana International (rechts) bei einem Interview nach dem Eurovisions-Sieg von Netta (in ihrem Arm) im Mai 2018. Beim Limmud Festival sprach die Künstlerin nun über LGBTIQ*-Rechte in Israel, die Neuwahlen und den ESC 2019

Während Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in Jerusalem nach Wochen voller Streitereien, Korruptionsvorwürfe und Rücktritte in seiner Regierungskoalition vorgezogene Neuwahlen für April 2019 anberaumte, weilte Dana International im britischen Birmingham, um beim jüdischen Limmud Festival in einem Talk Rede und Antwort zu stehen. Das Gespräch war ergiebig. Die ESC-Siegerin des Jahres 1998 (mit „Diva“) nahm kein Blatt vor den Mund und teilte ordentlich aus.

So sagte Dana laut Jewish News, dass man Israels Demokratie nicht wirklich ernst nehmen könne, solange in der Regierung orthodoxe Parteien säßen, „die ihre Gesetze aus der Bibel ableiten“. Viele Hoffnungen in die Neuwahlen setzt sie allerdings auch nicht: „Was war, wird bleiben. Die Leute wählen nicht mit dem Kopf. Sie wählen mit ihren Gefühlen – Wahlen in Israel werden mit Angst, Sicherheitsversprechen und Aussagen wie ‚Wir werden gewinnen, wir werden sie besiegen‘ gewonnen.“

Für LGBTIQ* habe sich in ihrer Heimat in den vergangenen 20 Jahren allerdings vieles zum Guten gewendet. Über queeres Leben zu sprechen sei heutzutage kein Problem mehr. „Es ist viel wichtiger über Holocaust-Überlebende in Israel zu sprechen, die leiden, weil die Regierung ihnen die Zulagen gekürzt hat (...) Sie können ihr Essen und ihre Medikamente nicht bezahlen. Im Gegensatz zu ihnen sind wir in der LGBT-Community die letzten, die Probleme haben.“

Zum ESC, der nach dem Sieg von Netta in Lissabon (blu berichtete) 2019 in Israel stattfinden wird, sagte Dana, es sei gut, dass die Veranstaltung in Tel Aviv und nicht wie zuvor in Erwägung gezogen in Jerusalem stattfinde – auch wenn 1999 nach ihrem eigenen Sieg Jerusalem die ESC-Stadt war: „Tel Aviv ist genau richtig für die Eurovision. Es ist sonniger und offener. Außerdem wohne ich nur ein paar Minuten von der Veranstaltung entfernt.“ Dana wird beim ESC 2019 als Stargast auftreten.

× Come to Orange 15 n o w if you want to be blown away by the icon herself, Dana International! pic.twitter.com/PU2cdIaIi8 — Limmud (@limmud) 24. Dezember 2018 Dana International 2018 Beim Limmud-Talk sprach „die Ikone persönlich“ über Israel, LGBTIQ* und den ESC