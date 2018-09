Curaçao Pride beschwört queere Einigkeit in der Karibik

Ein Jahr nachdem Curaçaos Ministerpräsident Eugene Rhuggenaath in einer historischen Rede für Akzeptanz von LGBTIQ* warb, ist die Community beim Curaçao Pride erneut für volle Gleichberechtigung auf die Straße gegangen

Der Curacao Pride Walk auf der Königin-Emma-Brücke (Pontjesbrug) in Willemstad. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Brückenbögen in Regenbogenfarben

Unter dem Motto „United We Are One“ („Vereint sind wir eins“) stürmten am Wochenende hunderte von LGBTIQ*, Aktivisten und ihren Unterstützern die Straßen von Willemstad, der Hauptstadt der Karibikinsel Curaçao. Veranstaltern und Beobachtern zufolge war der Pride Walk am Donnerstag der bestbesuchte seit Gründung der Veranstaltung im Jahr 2013. In Curaçao ist gleichgeschlechtliche Liebe nicht verboten, allerdings mangelt es an gesetzlichem Diskriminierungsschutz für LGBTIQ*. Gleichgeschlechtliche Ehen werden anerkannt, wenn sie in anderen Teilen des niederländischen Königreichs geschlossen wurden, zu dem dem die Insel gehört. In Curaçao selbst sind keine lesbischen und schwulen Eheschließungen möglich, auch wenn entsprechende Gesetzentwürfe bereits vorliegen.

Die Community bekam im letzten Jahr allerdings Zuspruch von Curaçaos Ministerpräsident Eugene Rhuggenaath. Der Politiker warb beim Pride 2017 für eine offene Gesellschaft und Akzeptanz von LGBTIQ*. Dass er damit vor allem konservative Katholiken ansprach, die in Curaçao großen Einfluss haben und häufig gegen LGBTIQ* sind, motivierte die Pride-Macher zum oben genannten Einigkeitsmotto. Die große Resonanz gab ihnen Recht. Und Rhuggenaath war beim Eröffnungskonzert auch wieder dabei.

