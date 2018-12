Make America Gay Again: CNNs schwules Silvester-Doppel gibt Gas

Nach Rekordquoten bei der letzten CNN-New Year's Eve Live-Show mit Anderson Cooper und Andy Cohen, kehrt das schwule Moderatoren-Doppel in diesem Jahr für eine zweite Silvester-Show zurück. Ein schön queerer Trailer stimmt auf das Spektakel ein

× Erweitern Foto: facebook.com/CNNPR Cooper CNN „Triple that sparkle“: Andy Cohen (links) gibt im Trailer für sein zweites „New Year's Eve Live“-Engagement die Konfetti-Queen und Anderson Cooper (rechts) muss es ausbaden

CNNs schwuler Vorzeige-Nachrichtenmann Anderson Cooper moderiert seit 2002 die Live-Show am Silvesterabend aus New York. Ab 2007 fungierte dabei zehn Jahre lang Comedienne und LGBTIQ*-Ikone Kathy Griffin als seine Partnerin, bis sie 2017 wegen eines kontroversen Medienfotos, in dem sie einen abgezogenen Trump-Skalp in die Kamera hielt, gefeuert wurde. Ihr Nachfolger war Andy Cohen, langjähriger Freund von Anderson Cooper, der als Moderator der Bravo-Show Watch What Happens Live With Andy Cohen als erster offen schwuler Moderator eines Latenight-Formats in die US-Fernsehgeschichte einging.

Die Live-Sendung in der Silvesternacht 2017/2018 erzielte Top-Quoten, auch wenn viele klagten, dass Kathy Griffin lustiger gewesen sei als Cohen. Diesen Vorwurf wollte er wohl nicht auf sich sitzen lassen. Anlässlich seiner bevorstehenden Rückkehr zu New Year's Eve Live zeigt Cohen jetzt in einem flamboyanten Trailer sein komödiantisches Talent. In dem 30-Sekunden-Clip tritt er als selbstherrlicher Geck auf, dem sein zweites CNN-Gast-Engagement zu Kopf gestiegen ist, sodass er sich als „Teil der CNN-Familie“ fühlt. Neben einer Konfetti-Dusche für Co-Moderator Anderson Cooper gibt's Cameo-Auftritte des schwulen CNN-Tonight-Moderators Don Lemon (im Fahrstuhl) und einen pumpenden Chris Cuomo (Moderator von Cuomo Prime) zu sehen.