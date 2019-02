„Das ist für die Gays“: Hype um neuen Hit von Koreas Super-Girlgroup

Die koreanische Girlgroup CLC (steht für Crystal Clear) versetzt queere Pop-Fans mit ihrer neuen Single „No“ in Ekstase, die in den sozialen Netzwerken als Geschenk für die Gays gefeiert wird. Wie wir finden: zu Recht!

× No Das Video zu „No“: ein camper Choreografietraum als Verneigung vor den queeren Fans

Am 30. Januar kam die neue CLC-Single „No“ raus und sofort ging in den sozialen Netzwerken das queere Geschnatter über das campe Video zum Song los, in dem die Mitglieder von Koreas Supergirlgroup mit Spiegeln flirten, den weiblichen Stolz besingen und nicht zuletzt ihren LGBTIQ*-Fans signalisieren: Bleibt ihr selbst und lasst euch nicht verbiegen. Dass der Song ein Geschenk an die Gay-Community ist, steht außer Frage. CLC sind sich ihrer queeren Fanbase bewusst. Bei einem Konzert zum Launch des neuen Mini-Albums „No. 1“ trugen die Girls zusätzlich regenbogenartige Outfits, was die Verzückung der Fans in den sozialen Netzwerken zusätzlich schürt.

× they did it for the gays #CLC_No_1 pic.twitter.com/tRQoAKlT8q — ً (@WEK1MEKI) 30. Januar 2019 Twi CLC Bei Twitter sind die Fans sich einig: Das „No“-Video haben CLC für die Gays gemacht