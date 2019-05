Amerikas schwule „First Family“ rockt Kult-Gay-Bar „The Abbey“

Bei einem ausverkauften Fundraising-Event in West Hollywoods legendärer Gay-Bar „The Abbey“ haben Amerikas Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg und sein Mann Chasten ihre schwulen Wurzeln gefeiert – und die Community mit ihnen.

× Erweitern Foto: facebook.com/abbeyweho Buttigieg Abbey „The Abbey“-Besitzer David Cooley (Foto Mitte) beim Wahlkampftermin von Amerikas schwuler Präsidentschaftshoffnung Pete Buttigieg (Foto rechts). Video zum Event, siehe unten.

Seit letzter Woche jubelt Amerikas queere Szene über ein Time-Cover, das Amerikas schwulen Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg (blu berichtete) und seinen Mann Chasten zeigt und mit der vielsagenden Titelzeile „First Familiy“ versehen ist. Jetzt toppte das Paar die allgemeine Begeisterung mit einem Wahlkampf-Event in West Hollywoods Kult-Gay-Bar „The Abbey“. Der Laden wird seit seiner Eröffnung 1991 vom schwulen Gastronom David Cooley geleitet und gilt als angesagteste Adresse im queeren Hollywood.

Die Buttigieg-Veranstaltung am Donnerstag war als „Grassroots Fundraiser“ („Graswurzel-Spenden-Aktion“) ausgewiesen, denn bevor Buttigieg den Segen seiner Partei (Demokraten) bekommt, bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Donald Trump antreten zu dürfen, muss er noch fleißig Geld für seine Kampagne sammeln. Die Ticketpreise reichten von 25 Dollar (Freund) bis 1.000 Dollar (Co-Host). Alle Kategorien waren im Voraus ausverkauft.

Die Veranstaltung als solche wurde von Buttigiegs Mann Chasten (blu berichtete) eröffnet, der in seiner Moderation sehr persönlich zur Menge sprach, indem er die Angst vorm Coming-out und frühere Sorgen, nie den Mann fürs Leben zu finden, thematisierte, dann aber zum Triumph des Time-Covers überleitete. Auch David Cooley begrüßte die Besucher. Als schließlich Pete Buttigieg auf die Bühne trat, war der Jubel riesig. Buttigieg nutzte den familiären Rahmen für eine Liebeserklärung, in der er auf die Popularität seines Mannes in den US-Medien anspielte: „Es macht mir viel Freude zu beobachten, wie sich ganz Amerika genauso in ihn verliebt wie ich es getan habe.“

× Buttigieg Abbey Vid Das Video zum Event: Chasten Buttigieg moderiert seinen Mann an und Mayor Pete hat den Saal prompt im Griff.