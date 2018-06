Parkourläufer ermutigen Bulgariens LGBTIQ*-Jugend sie selbst zu sein

Mit einem Video, das seine Zuschauer „inspiriert, du selbst zu sein“ hat die bulgarische LGBTIQ*-Organisation Single Step einen Youtube-Hit gelandet. In dem Clip wirbt eine Truppe Parkourläufer dafür, zu sich selbst zu stehen. Das ist gleichzeitig ermutigend und sexy

Die hübschen Jungs im „To Inspire You to Be Yourself"-Clip haben der bulgarischen LGBTIQ*-Organisation Single Step zu einem Klick-Rekord verholfen.

Über 10.000 Youtube-Zuschauer hat Single Step bereits mit seinem „Be Yourself“-Video erreicht und es werden stündlich mehr. Die Organisation setzt sich für LGBTIQ*-Jugendliche in Bulgarien ein, indem sie durch Informationen, Hilfestellungen und Kampagnen deren Selbstbewusstsein zu stärken versucht. Das neue Video verschmelzt all diese Anliegen zu einem furiosen Clip, in dem ein Parkourläufer, gejagt von seinen eigenen Selbstzweifeln, durch die bulgarische Hauptstadt Sofia rennt, um schließlich auf eine Mannschaft von Mitläufern zu treffen, von denen einer zum „Boyfriend“ (so die offizielle Rollenbeschreibung) wird. Einen Kuss gibt es dabei nicht zu sehen, aber die Botschaft wird durch einen Voice-Over-Text und das abschließende Schriftband „To Inspire You to be Yourself“ ( „Um dich zu ermutigen, du selbst zu sein“) verdeutlicht.

Der Hauptdarsteller des Videos ist der deutsche Akrobat, Schauspieler und Stuntman Robert Maaser, Regie führte der österreichische Filmemacher Sandro Suppnig. Single Step erregte mit dem Video internationale Aufmerksamkeit. Neben vielen LGBTIQ*-Organisationen berichtete auch die italienische Vogue über das Projekt. Homosexualität ist in Bulgarien weder strafbar noch in dem Sinne geächtet, dennoch bestehen viele gesellschaftliche und politische Vorbehalte gegenüber LGBTIQ*. Eingetragene Lebenspartnerschaften oder Pläne die Ehe für alle einzuführen gibt es nicht. Erst vor zwei Wochen hatte in Sofia die jährliche Pride-Demo für Akzeptanz geworben (blu berichtete).

Großes Kino in knapp zwei Minuten: Der Single-Step-Clip führt durch die Straßen der bulgarischen Hauptstadt Sofia auf die Höhe der Erkenntnis, dass man selbst zu sein der Schlüssel zum inneren Frieden ist.