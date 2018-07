Bulgarien erkennt gleichgeschlechtliche Ehen an

In der bulgarischen Verfassung ist die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau definiert. Das hinderte die Richter in der Hauptstadt Sofia aber nicht daran, ein Grundsatzurteil zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehen zu fällen. Aktivisten sind entzückt

Bulgarien Sofia Cristina Palma Dieses Bild von Cristina Palma (rechts) und ihrer Frau entstand beim Sofia Pride im Juni. Inzwischen ist es zum Symbol für den Sieg des Paares für die Freizügigkeit von LGBTIQ* in Bulgarien geworden

Das Urteil wurde bereits am 29. Juni gefällt, international verkündet wurde es von LGBTIQ*-Aktivisten aber erst am Mittwoch. Das Oberste Gericht in der bulgarischen Hauptstadt Sofia entschied in einem Rechtsstreit zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehe- und Lebenspartner. Das Urteil geht auf eine Klage aus dem Jahr 2017 zurück, bei der eine in Bulgarien lebende Französin gegen die behördliche Ablehnung eines Aufenthaltsrechts für ihre australische Frau geklagt hatte, die sie 2016 in Frankreich geheiratet hatte. Die Richter entschieden, dass die Ablehnung der Aufenthaltsgenehmigung „das Recht von EU-Partnern einschränke, sich frei auf dem Gebiet der EU zu bewegen.“

Für Bulgarien, wo die Ehe im Jahr 1991 per Verfassung als Bund zwischen Mann und Frau definiert wurde, und wo noch im vergangenen Herbst eine in Großbritannien geschlossene Ehe zweier Bulgarinnen nicht anerkannt worden war, ist das Urteil ein wichtiges Signal. So wurde es von vielen Aktivisten sowie von Klägerin Cristina Palma selbst als „historisch“ gepriesen. Faktisch geht der Entscheid aber vor allem auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zurück, der Anfang Juni die Freizügigkeit für multinationale LGBTIQ*-Paare innerhalb der EU verordnet hatte (blu berichtete).

#BULGARIA: After ECJ ruling, Court recognizes right of French-Australian #LGBT couple to reside in the country: https://t.co/s2Ey5Y7tdp #equalmarriage — LGBT Marriage News (@LGBTMarriage) 4. Juli 2018 Bulgarien Das Urteil von Sofia wurde von LGBTIQ*-Verbänden und -Medien weltweit als wichtiges Signal gefeiert

We are part of making History in the #LGBT movement in Bulgaria. English version here https://t.co/jBA3WzMubF pic.twitter.com/G7GFKHIVtj — Cristina Palma (@lifecreativist) 4. Juli 2018 Palma Cristina Palma freute sich via Twitter, dass sie die LGBTIQ*-Geschichte in Bulgarien vorangebracht hat