Skandal, viral: Schwuler Abgeordneter zeigt Pence den Stinkefinger

Der schwule Demokrat Brian Sims hat in den USA einen Skandal ausgelöst, weil er Vizepräsident Mike Pence in einer Social-Media-Botschaft einen Stinkefinger zeigt. Was die einen niveaulos finden, feiern die anderen als heißesten Mittelfinger Amerikas

× Erweitern Foto: twitter.com/briansimspa Brian Sims Stinkefinger Demokrat Brian Sims war 2012 der erste offen schwule Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Pennsylvania. Er ist bekannt für kompromisslose Abrechnungen mit homophoben Republikanern. Dieses Bild widmete er Mike Pence.

Zwei Monate nachdem sich Pennsylvanias schwuler Abgeordneter Brian Sims eine Aufsehen erregende Fehde mit dem homophoben Repbublikaner Daryl Metcalfe lieferte (blu berichtete), geht er noch einen Schritt weiter. Einem Wahlkampfbesuch von Trump-Vize Mike Pence in Philadelphia am Dienstag begegnete Sims mit einer „Begrüßungs-Botschaft“ bei Facebook und Twitter, in der er Pence den Mittelfinger zeigte. Die damit einhergehende Nachricht lautete: „Vizepräsident Mike Pence, lassen Sie mich der erste sein, der Sie in der Stadt der brüderlichen Liebe und in meinem Bezirk begrüßt. Um eins klarzustellen: Wir sind eine Stadt, die Diversität hochhält. Wir glauben an die Kraft der Beteiligung aller Menschen: Schwarze, Braune, Queers, Trans, Atheisten, Migranten – wir wollen euch und wir respektieren euch.“

An Pence gerichtet, fährt Sims fort: „Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie bei uns Geld sammeln, mit dem Sie Familien zerstören, Lügen verbreiten, mit ihrer Bibel rumfuchteln und vielleicht sogar mit Frauen sprechen, ohne dass ihre Gattin mit im Raum ist. Wir haben viele davon und sie sind stärker und authentischer als Sie es je sein werden. Also: Schleichen Sie sich und hauen Sie ab!“

Die Reaktionen auf die Nachricht und vor allem das Stinkefinger-Bild ließen nicht lange auf sich warten. Neben zustimmenden Kommentaren wie „Das ist der heißeste Mittelfinger, den ich je gesehen habe“ und „Danke für Deinen Mut, Brian Sims“ gab es dabei viel Gepolter und diverse Retour-Stinkefinger-Fotos von Trump- und Pence-Fans. Allerdings kam auch Kritik aus Sims eigenen Reihen. So äußerte ein Facebook-User: „Warum sich auf dieses Niveau begeben, Brian? Ich bin völlig auf deiner Seite, aber man fängt mehr stechende Bienen mit Honig als mit Essig.“ Eine weitere Userin rät Sims derweil: „Ignorier alle Leute, die sagen, du solltest dich nicht auf dieses Niveau begeben. (...) Ich bin sehr dankbar, dass mal ein Abgeordneter wirklichen Ärger angesichts der Monströsitäten dieser Diktatur zeigt. Danke dafür. Mehr davon!“

× Sims Stinkefinger Der Stinkefinger-Post im Original: Mit dieser Nachricht sagte Brian Sims zu Mike Pence „Hau ab!“.