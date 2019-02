Schwuler Premier führt Kampagne für Europawahl an

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist prominentes Zugpferd einer Kampagne, die unter dem Motto „This Time I'm Voting“ („Diesmal wähle ich“) für die Europawahl im Mai wirbt. In einem Video-Spot sagt der schwule Politiker: „Sei Teil des europäischen Projekts“

× Erweitern Foto: facebook.com/Xavier-Bettel Bettel Überzeugter Europäer: Xavier Bettel ruft zur Beteiligung an der Europawahl vom 23. bis 26. Mai auf (siehe Video unten)

Zehn Tage nachdem Xavier Bettel in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Zukunft Europas diskutierte und dabei konstatierte, „dass Europa in den nächsten Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen steht, die wir nur dann meistern können, wenn alle 27 Mitgliedsstaaten an einem Strang ziehen“ rührt der luxemburgische Premier nun die Werbetrommel für die Europawahl im Mai. Im Rahmen der Kampagne „This Time I'm Voting“, in der Botschafter aus allen EU-Staaten mit dem mottogebenden Spruch zum Wählen aufrufen, hat sich Bettel als Zugpferd zur Verfügung gestellt. Als einziger Prominenter in einer Reihe namenloser Testimonials sagt der Politiker in einem Kurz-Video: „Sei Teil des europäischen Projekts. Registriere dich bis zum 28. Februar.“

Die Europawahlen finden vom 23. bis 26. Mai statt. In Deutschland und Österreich wird am 26. Mai gewählt. Die oben erwähnte Zählung von 27 Mitgliedsstaaten geht bereits von der Nichtbeteiligung Großbritanniens aus, das voraussichtlich am 29. März die EU verlassen wird. Bettel hatte bereits bei seinem Berlin-Besuch betont, dass man im Angesicht der Brexit-Diskussionen nicht die langfristigen Ziele der EU aus den Augen verlieren dürfe.

Der offen schwule Politiker sorgt auf dem internationalen Parkett immer wieder durch seinen entspannten Umgang mit seiner Homosexualität und der Ehe mit seinem Mann Gauthier Destenay für Aufsehen (blu berichtete). Im Dezember wurde er als erster offen schwuler Premier Europas in eine zweite Amtszeit gewählt (blu berichtete).

× At @KinepolisLU you can see our #Thistimeimvoting volunteers talking to you in their mother tongues, as well as Prime Minister of @gouv_lu @Xavier_Bettel. With an important message: "I register #thistimeimvoting" #luxembourg pic.twitter.com/b9UiZ4aYei — Parlement européen (@EP_LUXEMBOURG) 22. Februar 2019 Bettel Europawahl 19 In diesem Spot bekennt sich Xavier Bettel zum Projekt Europa und motiviert gemeinsam mit einer internationalen Gruppe von Testimonials zum Wählen im Mai