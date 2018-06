Ehe wieder offen: Bermuda küsst Gleichberechtigung

Ein halbes Jahr nachdem Bermuda als erstes Land der Welt die Öffnung der Ehe nachträglich zurücknahm, erklärt der Supreme Court in Hamilton den damit verbundenen Domestic Partnership Act für verfassungswidrig. Heißt: Die Ehe ist (fast) wieder offen.

× Erweitern Foto: instagram.com/winsational Greg Winston Bermuda Winston Godwin (links) und Greg „G Tha Prince“ DeRoche (rechts) feierten erst Anfang Juni den Beginn des Pride Month in Winstons Heimat Bermuda. Jetzt wohnten die beiden Männer, die den Kampf um die Ehe für alle in Bermuda ursprünglich losgetreten hatten, der zweiten gerichtlichen Anordnung, die Ehe zu öffnen, bei.

„Heute ist mal wieder ein großer Tag für die LGBT-Community hier in Bermuda“, schrieb Winston Godwin am Mittwoch nach der Verkündung des Supreme Courts in Bermudas Hauptstadt Hamilton auf Instagram. Und weiter: „Es war ein langer harter Kampf, aber jetzt ist die Gleichstellung der Ehe in Bermuda wieder hergestellt. (Berufung steht noch aus).“ Winston Godwin hat allen Grund, den Richterentscheid mit Spannung zu verfolgen. Vor etwas über einem Jahr waren er und sein heutiger Mann Greg DeRoche diejenigen, die durch eine erste Klage am Supreme Court die Öffnung der Ehe in Bermuda für gleichgeschlechtliche Paare erstritten. Im Dezember nahm die konservative Regierung diese Öffnung dann zurück und führte stattdessen einen Domestic Partnership Act ein, der nur noch Eingetragene Lebenspartnerschaften ermöglichte (blu berichtete).

Das LGBTIQ*-Bündnis Out Bermuda strengte im Namen der Kläger Roderick Ferguson und Maryellen Jackson und mit der Unterstützung der Human Rights Campaign eine erneute Klage an, die auf die Verfassungswidrigkeit des Domestic-Partnership-Gesetzes abzielte. Dieser Klage stimmten die Richter in Hamilton am Mittwoch zu und ordneten damit faktisch die erneute Öffnung der Ehe in Bermuda an. Die Regierung hat jetzt sechs Wochen Zeit in Berufung zu gehen, doch Experten halten diesen Schritt für unwahrscheinlich. Winston Godwin und Greg DeRoche waren bei der Urteilsverkündung anwesend. Erst ein paar Tage zuvor hatten sie Gregs Geburtstag und den Beginn des Pride-Month in Bermuda gefeiert. „Wie passend, dass die Wiedereinführung der Ehe für alle mit dem Pride-Month zusammenfällt“, freute sich Winston.