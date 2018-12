BBC ernennt ersten LGBTIQ*-Korrespondenten

In den letzten Jahren überzeugte der Brite Ben Hunte sowohl als fröhlicher Vlogger, der mit seinem Freund über die Tücken des schwulen Pärchen-Alltags berichtete, wie auch als vielseitiger BBC-Journalist und -Moderator. Jetzt wird er der erste LGBTIQ*-Korrespondent des Senders

× Erweitern Foto: benhunte.com Ben Hunte Der 27-Jährige Ben Hunte bewährte sich in den letzten Jahren als Allround-Journalist, der gleichermaßen über Kultur-, Gesellschafts- und Service-Themen zu berichten wusste und dabei seine schwule Identität nie ausblendete

„Ein Traum ist wahr geworden“, twitterte Ben Hunte am Donnerstag euphorisch. „Ich freue mich riesig, den Job als erster LGBT-Korrespondent der BBC zu übernehmen und ein paar wichtige Geschichten zu erzählen.“

Der 27-Jährige Hunte ist wie geschaffen für die neue Aufgabe, die laut BBC-News-Chefredakteur Richard Burgess, der „Stärkung unseres Angebots an LGBT-Stories und des wegweisendem Journalismus in der BBC“ dient. In den letzten Jahren hat Hunte sowohl in der seriösen Rolle als Moderator der Nachrichtensendung „What's New?“ überzeugt als auch in seinem privaten Blog „Our Swirl Life“ mit seinem Freund Jack Lewis über Community-Themen wie „Being Black and Gay“, „Dating a Bisexual“ und „No Sex for one Year“ berichtet. Bezeichnend für Huntes prägenden Stil, sich tagesaktuellen Nachrichten über einen privaten Zugang zu nähern, war ein Kommentar zum Attentat im schwulen Pulse-Club in Orlando (blu berichtete), der zum meist gesehenen Beitrag der „Our Swirl Life“-Historie wurde (siehe Video unten).

Hunte wird seine neue Position im Januar 2019 antreten und dabei Storys und Debatten rund um die Themen Sexualität und Gender abbilden sowie Einblicke und Analysen aus der britischen LGBTIQ*-Community bieten. Die Tätigkeit knüpft an seine Funktion als Moderator des BBC-Sonderprogramms „Gay Britannia“ an. Vor seinem Journalismusstudium an der Londoner City University studierte Hunte in Malaysia Neurowissenschaften.

× Dream come true! So excited to get started as the BBC’s first LGBT Correspondent and tell some important stories 🌈 https://t.co/FAS3JEo5FZ — Ben Hunte (@BenInLDN) 13. Dezember 2018 Hunte Tweet Ben Hunte bezeichnet seine neue Aufgabe als „wahr gewordenen Traum“

× Hunte Blog Das erfolgreichste Video aus dem „Our Swirl Life“-Youtube-Channel, den Ben Hunte mit seinem Freund Jack Lewis betrieb, bot einen Eindruck von Huntes Annäherung an tagesaktuelle Themen über einen privaten Zugang. Es behandelte das Attentat im schwulen Pulse-Club in Orlando

× Black Gay Bens legendäres „Our Swirl Life“-Solo: „Being Black & Gay“