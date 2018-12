Australiens Oscars werden zum Manifest für queere Rechte

Die jährliche Award-Gala der Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) war in diesem Jahr schön queer. Neben Nicole Kidman als beste Nebendarstellerin in „Boy Erased“ räumten die Darsteller des LGBTIQ*-Dramas „Riot“ ab

× Erweitern Foto: facebook.com/AACTAawards Kidman AACTA Nicole Kidman gewann den AACTA-Award als Beste Nebendarstellerin für das Konversionstherapie-Drama „Boy Erased“ (startet in Deutschland unter dem Titel „Der verlorene Sohn“ im Februar 2019)

Die AACTA-Awards-Gala ist das Jahres-Highlight der australischen Filmbranche und bekommt jedes Jahr viel Presse. In diesem Jahr galt neben dem Konversionstherapie-Drama „Boy Erased“ in der Sparte der Kinofilme besonders die TV-Produktion „Riot“ als Favorit, die von den Anfängen der australischen LGBTIQ*-Bewegung erzählt (blu berichtete). „Riot“ gewann von den elf Nominierungskategorien zwar nur vier, davon aber in der wichtigen Kategorie Best Telefeature or Miniseries sowie beiden Hauptdarstellerkategorien, in denen Damon Herriman und Kate Box ausgezeichnet wurden. Box nutzte die Entgegennahme des Preises für eine Verneigung vor den Verdiensten queerer Pioniere.

„Wir haben Riot im Vorfeld der Entscheidung über die Ehe für alle gedreht, was eine ziemlich harte Zeit für viele Leute aus der (LGBTIQ*-)Community war (blu berichtete). Für mich war die Tatsache, dass ich in dieser Zeit einen Arbeitsplatz hatte, der die Community wertschätzt, eine Art Lebensrettung“, so Box in ihrer Dankesrede. „Ich widme diesen Preis den 78ern! Danke für euren Kampf und vergebt uns den Schmerz, den ihr ertragen musstet.“

Auch Damon Herriman, der mit einer Video-Dankesrede zugeschaltet wurde, widmete seinen Preis den „78ern“, deren Bezeichnung auf das Geburtsjahr des Gay & Lesbian Mardi Gras in Sydney sowie die Organisatoren weiterer LGBTIQ*-Demos in Australien im Jahr 1978 zurückgeht. Nicole Kidman, die den Preis als Beste Nebendarstellerin in „Boy Erased“ bekam, nutzte den Anlass, um für Filme mit einem gesellschaftskritischen und politischen Ansatz zu werben. Auf dem roten Teppich sagte sie: „Filme wie dieser haben es derzeit schwer. Es ist schwer, ein Publikum für sie zu gewinnen und es ist schwer, sie zu produzieren (...) Wissen Sie, ich bin auch in Aquaman dabei. So was ist nicht schwer (...) Ich weiß nichts über das Durchbrechen von Grenzen. Ich bin einfach froh darüber, dass dieser Film Beachtung findet.“

„Boy Erased“, der in Deutschland unter dem Titel „Der verlorene Sohn“ am 21. Februar 2019 startet, gewann auch für die Beste Drehbuchadaption einer Buchvorlage durch Joel Edgerton.

× #KateBox gave a heartfelt acceptance speech as she received her first AACTA Award for Best Lead Actress in a Telefeature or Minseries for #RIOT.

Tune into Foxtel's encore screenings of the 2018 AACTA Awards presented by @Foxtel on @FoxtelArts starting from Sunday 9 December! pic.twitter.com/uoheqcshQZ — AACTA (@AACTA) 6. Dezember 2018 BoX „Riot“-Darstellerin Kate Box dankte in einer bewegenden Dankesrede den Pionieren der australischen LGBTIQ*-Bewegung

× A massive congratulations to Damon Herriman for winning the @AACTA Award for Best Lead Actor in a Television Drama for his WORK in RIOT!

And congratulations to all the cast and crew of RIOT for winning the @AACTA award for Best Telefeature or Mini Series!#RIOT #AACTAs #Awards pic.twitter.com/chw2L0X3QZ — LMCM (@LMCM_Australia) 5. Dezember 2018 Riot Herriman Auch Damon Herriman (im Foto rechts) räumte den Darstellerpreis für „Riot“ ab