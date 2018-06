Andrew Garfield nutzt Tony Awards für Bekenntnis zu LGBTIQ*-Rechten

Die Tony Awards sind immer ein schwules Fest, aber in diesem Jahr setzten sie (auch dank dreier Preise für „Angels in America“) explizit politische Akzente. Andrew Garfield forderte Gleichberechtigung für LGBTIQ*, Robert de Niro sagte „F*ck Trump".

× Erweitern Foto: Screenshot / instagram.com/variety Andrew Garfield Tonys 2018 Andrew Garfield erhielt bei den Tony Awards 2018 für seine Darstellung des Prior Walter im schwulen Kultstück „Angels in America“ die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück. Er bedankte sich mit einem deutlichen Bekenntnis zu LGBTIQ*-Rechten.

Das größte Tratschthema nach der Tony Awards-Gala am Sonntag in New York war ohne Frage Robert de Niro, der seine Rede mit den Worten „Zu sagen, Trump muss weg, reicht nicht mehr. Es muss heißen: Fuck Trump!“ geendet hatte. Die Rede wurde im amerikanischen Fernsehen zensiert, war aber gerade deshalb in aller Munde. Ansonsten punktete Amerikas größter Theaterpreis vor allem mit drei Auszeichnungen für das Revival des schwulen Kultstücks „Angels in America“. Als beste Darsteller wurden Andrew Garfield und Nathan Lane ausgezeichnet, hinzu kam der Preis für das beste Revival eines Theaterstücks. Andrew Garfield nutzte seine Dankesrede für ein klares Bekenntnis zu LGBTIQ*-Rechten, indem er sich auf das jüngste Urteil des US-Supreme-Court im Masterpiece-Cakeshop-Fall bezog, bei dem einem homophoben Bäcker zugestanden worden war, die Anfertigung einer Hochzeitstorte für ein schwules Paar aus religiösen Überzeugungen heraus zu verweigern (blu berichtete). Garfield: „Wir haben alle unsere Würde und wir haben alle ein Recht hier zu sein, also lasst uns einfach einen Kuchen für alle backen, die gerne einen Kuchen gebacken bekommen möchten.“

Mit zehn Auszeichnungen (bei elf Nominierungen) war der Abräumer des Abends das Musical „The Band's Visit“, ebenfalls eine politische Geschichte, die von einer ägyptischen Musikertruppe handelt, die in Israel strandet und die Gastfreundschaft der Einheimischen kennenlernt. „Harry Potter and the Cursed Child“ erhielt sechs Preise, das Revival des Theaterstücks „Three Tall Women“ vom schwulen Autor Edward Albee bekam die Trophäen für die Besten Darstellerinnen in einem Theaterstück. Weiterhin gab es Auszeichnungen für „Carousel“, „Spongebob Squarepants“, „My Fair Lady“ und „Once on this Island“.

× Andrew Garfield took home the Tony Award for Leading Role in a Play for his performance in ‘Angels in America’ which explores the AIDS crisis in the 1980s. #tonyawards Ein Beitrag geteilt von Variety Magazine (@variety) am Jun 10, 2018 um 5:54 PDT Garfield Tonys 2018 Variety Glamour trifft Politik. Andrew Garfield nutzte seine Dankesrede bei den Tonys für ein Statement, das sich auf das jüngste Urteil im Masterpiece-Cakeshop-Fall bezog: „Lasst uns einfach einen Kuchen für alle backen, die einen Kuchen gebacken bekommen wollen.“

× “What kind of homosexual would I be, if I didn’t say, it’s June tenth, happy birthday, Judy Garland!” -Tony Kushner Amazing to see as I was watching the Tony Awards! Ein Beitrag geteilt von Judy Garland (@babyfrancesgarland) am Jun 10, 2018 um 7:30 PDT Tonys Tony Kushner „Angels in America“-Autor Tony Kushner nutzte den Dank bei der Auszeichnung für das beste-Stück-Revival für einen Gruß an die Gay Icon schlechthin: „Was für ein Homosexueller wäre, ich wenn ich nicht erwähnen würde: Wir haben den 10. Juni. Happy Birthday, Judy Garland!“

× Just love him so much. And this show. #tonyawards2018 #angelsinamerica #nathanlane Ein Beitrag geteilt von kcleiber (@kcleiber) am Jun 10, 2018 um 6:00 PDT Nathan Lane Tonys 2018 Auch der schwule Schauspieler Nathan Lane gewann einen Tony für seine Darstellung des Roy Cohn in „Angels“.