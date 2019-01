Andalusien: Regierung in spe paktiert mit rechter Anti-LGBTIQ*-Partei

In Andalusien haben die Christdemokraten eine Vereinbarung mit der rechtspopulistischen VOX-Partei unterzeichnet, um eine Regierung bilden zu können. Das Papier setzt 37 Themen, spart die VOX-Forderungen nach Streichung von Gesetzen zum LGBTIQ*-Schutz aber aus

× Erweitern Foto: twitter.com/JuanMa_Moreno PP VOX Andalusien Andalusiens PP-Präsident Juanma Moreno (2. v. li.) mit dem andalusischen VOX-Sprecher Francisco Serrano Castro (2. v. re.) bei der Unterzeichnung einer 37-Punkte-Vereinbarung am Mittwoch. Mit dabei: PP-Generalsekretär Teodoro García Egea (links) und VOX-Generalsekretär Javier Ortega (rechts)

Noch am Dienstag hatte VOX mit einer Liste von Forderungen Schlagzeilen gemacht, in der die rechtspopulistische Partei neben der sofortigen Ausweisung von 52.000 illegalen Einwanderern, auch die Streichung von Gesetzen bezüglich des Schutzes von Frauen vor häuslicher Gewalt und der Gleichberechtigung von LGBTIQ* forderte. Begründung: Spaniens Gesetze würden diese Bereiche ohnehin abdecken, deshalb bedürfe es keines gesonderten Schutze von Frauen und LGBTIQ*.

Die Christdemokraten von der Partido Popular (PP), die nach Andalusiens vorgezogenen Neuwahlen im Dezember an einer Koalition mit der liberalen Ciudadanos-Partei (Cs) arbeitet, hatten die meisten VOX-Forderungen als „inakzeptabel“ bezeichnet, einigten sich nun aber doch auf einen Kompromiss mit den Rechtspopulisten. Das war nötig, denn ohne die Stimmen von VOX würde eine Koalition aus PP und Cs bei einer Abstimmung im Parlament wohl keine Mehrheit erlangen.

In der am Mittwoch verzeichneten Vereinbarung zwischen PP und VOX einigten sich die Parteien auf 37 gemeinsame Ziele, darunter die Bekämpfung von Korruption, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Überarbeitung von Einwanderungsbestimmungen sowie die Stärkung von Traditionen wie Stierkampf und Flamenco. Die antifeministischen und Anti-LGBTIQ*-Forderungen von VOX sollen nicht in dem Papier vorkommen, auch wenn VOX-Sprecher sie zuvor als nicht verhandelbar bezeichnet hatten.

Dennoch bleiben Menschenrechtsverbände, FeministInnen und LGBTIQ*-Gruppen in Spaniens bevölkerungsreichster autonomer Gemeinschaft in Alarmbereitschaft. Das rechtskonservative Dreierbündnis zwischen PP, Cs und VOX bedeutet einen historischen Rechtsruck für Andalusien. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Dezember war nach 36 Jahren Regierung durch die Sozialisten erstmals keine linke Mehrheit zustande gekommen.

× BBC News - Spain Andalusia: Far right strike landmark deal https://t.co/lgndX6bGGD — ZarMadrid (@MadridZar) 10. Januar 2019 Andalusien Der „wegweisdende Deal“ mit den Rechten in Andalusien macht international Schlagzeilen

× El @PPopular pacta con @Vox_Es para investir a @Juanma_Moreno en #Andalucía y la ultraderecha impondrá parte de su programa en el primer gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en esa comunidad autónoma https://t.co/jZsrcP543w pic.twitter.com/PWhL4ilP9O — LGBT News (@LGTBNews) 10. Januar 2019 Andalus PP VOX Spanische LGBTIQ*-Portale bleiben in Alarmbereitschaft

× Tras la reunión mantenida con representantes de @vox_es hemos firmado un acuerdo que permite la llegada a Andalucía de un nuevo gobierno.

Cumplimos así con el deseo de cambio de la mayoría de los andaluces. pic.twitter.com/iP94bR8fjr — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 9. Januar 2019 VOX PP „Nach einem Treffen mit Vertretern von VOX haben wir eine Vereinbarung unterzeichnet, die die Bildung einer neuen Regierung ermöglicht“, twitterte PP-Chef Juanma Moreno (korrekt Juan Manuel Moreno Bonillo) am Mittwoch