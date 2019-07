Schock in St. Petersburg: Russische LGBTIQ*-Aktivistin erstochen

Am Sonntag wurde die verstümmelte Leiche der russischen Menschenrechts- und LGBTIQ*-Aktivistin Elena Grigoryeva in einem Gebüsch in St. Petersburg gefunden. Ob der Mord politisch motiviert war, ist bisher unklar, aber russische MenschenrechtsaktivistInnen sind alarmiert.

× Erweitern Foto: facebook.com/DinarSpbRu Elena So kannte die Welt Elena Grigorieva: Mit Plakaten, auf denen sie gesellschaftliche Missstände anprangerte, protestierte sie in Russlands Straßen und scheute dabei auch vor Konflikten mit Passanten und Polizisten nicht zurück. In der Nacht zum Sonntag wurde sie ermordet.

Wie die St. Petersburger Online-Zeitung Fontanka.ru berichtet, wurde die Leiche von Elena Grigoryeva am Sonntag mit mehreren Stichwunden im Rücken und Würgemalen am Hals in einem Gebüsch nahe der Pulkovskaya Ulitsa im Stadtzentrum von St. Petersburg gefunden. Eine Autopsie ergab, dass sie bereits in der Nacht zuvor gestorben war.

Inzwischen soll die Polizei einen 40-Jährigen Verdächtigen festgenommen haben, dessen Tatmotiv allerdings unklar ist. Zusammenhänge mit Gewalt- und Morddrohungen, die Elena Grigoryeva laut ihrem Aktivistenkollegen Dinar Idrisov infolge ihres öffentlichen Protests gegen den Umgang der russischen Regierung mit Menschenrechten (neben LGBTIQ*-Themen war die Situation der Krimtataren Grigoryevas zentrales Anliegen) erhalten hatte, gibt es offiziellen Angaben zufolge nicht.

Während der Mord an der Aktivistin weltweit für Aufsehen sorgt, sind russische LGBTIQ*-KämpferInnen dennoch alarmiert. So soll Grigoryeva auf der Liste der inzwischen verbotenen Пила-Website gestanden haben, die in perfider Anlehnung an die „Saw“-Horrorfilm-Reihe zur Jagd und Ermordung von LGBTIQ*(-AktivistInnen) aufgerufen hatte.

× This is why PRIDE IS STILL A PROTEST.

BBC News - Russian LGBT activist Yelena Grigoryeva murdered in St Petersburg https://t.co/IuGOgfZT4a — Neil Huntingdon (@neil_huntingdon) 23. Juli 2019 Elena 1 Die Ermordung von Elena Grigoryeva sorgt international für Schlagzeilen und Betroffenheit.

× Elena 2 Elena Grigoryevas Aktivistenkollege Dinar Idrisov erinnert mit diesem Gedenk-Post an seine Mitstreiterin und spricht ihren Freunden und Angehörigen sein Beileid aus.