Luxemburgs Premier und sein Mann feiern 20 Jahre Pride im Großherzogtum

In der luxemburgischen Stadt Esch-sur-Alzette wurde am Samstag mit einer Demo-Parade das 20. Jubiläum des Luxembourg Pride (ehemals GAYMAT) gefeiert. Mit von der Partie waren auch Premierminister Xavier Bettel und sein Mann Gauthier Destenay.

× Erweitern Foto: twitter.com/Xavier_Bettel Luxemburg Pride19 Bei der Pride-Parade in Esch-sur-Alzette machten Luxemburgs Premier Xavier Bettel (Foto links) und sein Mann Gauthier Destenay (Foto Mitte) bereitwilig Fotos mit den Teilnehmern und Organisatoren.

Bereits am Montag hatte Premier Xavier Bettel im Rahmen der Luxemburger Pride-Woche bei einer Gedenkzeremonie am Place de la Résistance in Esch den homosexuellen Opfern aus der Nazizeit gedacht, am Samstag nahm er mit seinem Mann Gauthier Destenay an der Pride-Parade teil. Beim anschließenden Straßenfest richtete der Politiker (Demokratesch Partei) auf der Bühne auch das Wort an die Besucher, um zu 20 Jahren Pride in Luxemburg zu gratulieren. Auf seinen Social-Media-Kanälen postete er Fotos vom Pride-Samstag mit der Community und seinem Mann.

Zum 20. Jubiläum fand das jährliche LGBTIQ*-Event des Großherzogtums erstmals unter dem Namen „Luxembourg Pride“ statt. Bis jetzt hatte es GAYMAT geheißen. Dieser Titel werde der diversen Ausrichtung der Veranstaltung in ihrer Konzentration auf das „gay“ („schwul“) nicht mehr gerecht, so die Veranstalter. Der neue Name solle signalisieren, dass das Festival für „die Inklusion aller Minderheiten unter dem Regenbogen“ stehe.

Neben Parade und Straßenfest gab es in Esch-sur-Alzette ein Bühnenprogramm, bei dem unter anderem Leslie Clio auftrat, nachts wurde der Geburtstag im Lenox-Club in Luxemburg Stadt weitergefeiert.

× Happy 20🎂 🇱🇺#Pride2019 🏳️‍🌈. XB pic.twitter.com/LAbdpOevhR — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 13. Juli 2019 BLUx Am Paraden-Samstag gratulierte Bettel dem Luxemburg Pride nicht nur persönlich, sondern auch bei Twitter zum 20. Geburtstag.