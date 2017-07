Tanz um den Chinesischen Turm

Sechs Uhr morgens ist eigentlich die Zeit, wenn sich die letzten Feierwütigen auf den Heimweg machen. Beim Münchner Kocherlball am 23. Juli ist es das genaue Gegenteil, da geht es morgens erst los.

× Erweitern Fotocredit: Haberl Gastronomie Kocherlball

Die Veranstaltung lehnt sich an die gleichnamige Münchner Tradition an, als sich die Bediensteten der Stadt in aller Früh zum Tanz trafen. Dementsprechend wird auch auf eine passende Garderobe geachtet, also entweder akkurat in historischem Aufzug oder Tracht.

Höhepunkt der Veranstaltung ist wie immer die Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß (Sohn) zu der dann die Münchner Française (sprich: Frangßähs) getanzt wird, unter der Leitung von den Tanzmeistern Katharina Mayer und Magnus Kaindl. Für eingerostete Tänzer haben die beiden Kurse im Angebot, beispielsweise am 17. Juli um 19:30 und 21:00 Uhr im Erkerzimmer im Hofbräuhaus.

× Erweitern Fotocredit: Haberl Gastronomie Kocherlball

Kocherlball, 23.7., Chinesischer Turm, ab 6:00 Uhr