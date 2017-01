WENIGER ... IST WENIGER

www.undergear.com

Männer in Unterwäsche sexy zu inszenieren kann immer dann albern werden, wenn der Designer ohne Witz und Idee loslegt. Dabei kann es doch so einfach sein.

„Lass einfach fast alles weg, das bedeckt und betone dafür die Pforte zum Glück!“, so oder so ähnlich muss der womöglich sektlaunig verabschiedete Gedanke beim zuvor natürlich hoch konzentrierten Arbeiten im Atelier gelautet haben, wenn man dieses Ergebnis betrachtet. Ja, am Model, wenn DIESER Mann steht, sieht der „Jock Body Suit“ aus Nylon und Spandex in der Tat ganz gut aus ... Im Alltag wohl weniger. Und ihm ist sicher kalt, dem Po.

Gesehen bei: www.undergear.com