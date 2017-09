Sven-Holger – mehr als nur Pelz

Hinter der inhabergeführten Berliner Marke Sven-Holger steht eine klare Botschaft: Feel Momentum. Natürliche Materialien, etwa die Wolle von der Kaschmirziege, und auch Pelze werden zu Mode-Meisterstücken in einem „solitären, gehobenen Stil“ verarbeitet, die die umfangreichen Funktionsanforderungen einer kleinen Zielgruppe erfüllen, so der Designer. Wir sprachen mit Sven-Holger.

ERKLÄR UNS DOCH DEN CLAIM „FEEL MOMENTUM“.

Er steht für den intensivsten Moment jeder Erfolgsgeschichte. Es ist dieser Augenblick, diese Spannung, die uns bewusst macht, spüren lässt, wie sich schlagartig Hoffnungen, Träume, Vorfreude, Mühe und Hingabe in einem kraftvollen Impuls in die Realität entladen. Das ist der innere Antrieb der Marke Sven-Holger. Das ist das Versprechen und die Dynamik, die Sven-Holger seiner Zielgruppe mit auf den Weg gibt. Erinnere dich, finde den entscheidenden Impuls, fokussiere deine Träume, umgib dich mit Dingen, die dich beflügeln, blicke nach vorne und hole es dir. Wir machen Dinge anders, wir wollen begeistern. Wir beschreiten neue Wege im Vertrieb von Luxusartikeln. Wir präsentieren zum Beispiel unsere Produkte online in Magazinform, eben so, dass man es erleben kann. Nicht nur Fakten und ein Bild. Es soll online schon ein Einkaufserlebnis sein!

WAS IST DIR WICHTIG BEI DEINER MODE?

Die Materialien sollen natürlichen Ursprungs und von höchster Güte sein, nach Möglichkeit vermeiden wir den Gebrauch von erdölhaltigen Produkten, verarbeiten kein Nylon, Kunstleder, Polyester etc. – und die Mode sollte zeitlos, schick und funktional (z. B. iPad-Taschen) sein. Man kann beispielsweise den Nerz-Pelzbesatz des „Suvretta Kaschmir Parka“ abnehmen und über die Jahre zum Beispiel gegen sieben andere Pelzarten bzw. Kunstpelze austauschen und die Jacke damit auffrischen. Man kann den Pelz auch ganz abnehmen, etwa wenn man denkt, dass es zum nächsten Termin nicht passt, oder man kann die Jacken inside out wenden. Unsere „Meisterstücke“ sollten eine Wertigkeit darstellen und einen Style haben, den man in ganz unterschiedlichen Generationen genießt.

WIE POSITIONIERST DU DICH IN DER PELZDISKUSSION?

Erst mal vorweg: Wir verarbeiten nur Pelze, die in der EU nach strengen europäischen Standards produziert wurden. Wir bieten Mode mit Pelz, mit Kunstpelz aber eben auch ganz ohne Pelz an. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt – und flexibel entscheidet er und hat die Wahl.

*Interview: Michael Rädel

www.sven-holger.com