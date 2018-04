Stephan Veits Tische

Diese Serie von Couch- und Beistelltischen des Designers steht tatsächlich auf drei Beinen.

„Tripod“ passt sich mühelos jeder Einrichtung an, passt sowohl zum Berliner Minimalismus als auch zum Münchner Retro-Schick. Das Untergestell kann in jeder Lack- oder Epoxidfarbe der Kollektion ausgeführt werden. Auf dem industriellen Untergestell liegt ein prachtvoll verarbeitetes dreieckiges Tischblatt mit sanften Rundungen. Die verschiedenen Größen, Höhen und Verarbeitungen machen Tripod zu einem perfekten Kombinationstalent! Lieferbar als Beistelltisch von 38 x 39 x 54 cm (L x B x H) und als Couchtisch in den Maßen 70 x 72 x 37 cm und 88 x 91 x 32 cm.

www.pode.eu/de