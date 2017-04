Sie tut gut, die frische Luft

„So I took the road less travelled by“ – was Madonna in „Rebel Heart“ singt, macht auch in der Freizeit Sinn, wenn es nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Erholung und (schöne) Erlebnisse ankommt.

Passend angezogen ist man bei seinen Freizeitaktivitäten, sei es in der Eifel, an der Nord- und Ostsee, im Schwarzwald, dem Bayerischen Wald oder auch am Bodensee, in der Mode von Zimtstern Urban Outdoor.

Ihre Mode „sei für Entdecker“ gemacht worden: „Ob zum Wandern, Skaten oder am Lagerfeuer unter glasklarem Sternenhimmel, (unsere Mode) begleitet dich auf jedem deiner Abenteuer. Vom Stadtpark, über das Flussdelta, durch die Waldlichtung bis auf die Bergspitze.“ Was sind die Stärken der robusten Textilien? „Funktionale Materialien, erlebnisorientierte Schnitte und stylisches Design. Die wenigen Farben und Materialien passen perfekt zusammen und können bzw. sollen sogar unkonventionell miteinander kombiniert werden — in mehreren Schichten übereinander gezogen und wild miteinander gemixt“ – klingt gut. Ausprobieren erwünscht!

