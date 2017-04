Sexy (im) Schlüpper: Lukas

× Erweitern Foto: Chris Noltekuhlmann Lukas Sauer

Der Moderator und TV-Schauspieler Lukas Sauer – bekannt geworden durch die Serie „Unter uns“ – macht auch als Model eine sehr gute Figur. Zum Beispiel für die Marke „Rooxs Underwear“, wir fragten nach.

Du modelst ja, etwa auf der Berliner Fashion Week, regelmäßig, richtig?

Das Modeln ist einer meiner drei Berufe, neben der Schauspielerei und dem Moderieren. Die Berliner Fashion Week ist aber eher eine ‚just for fun’ Geschichte, die ich nur mache, wenn ich zu der Zeit keine anderen Jobs habe. Leben kann man davon leider nicht. Mehr im Fokus für mich stehen allgemeine Kollektions-Präsentationen und Fotoshootings. So stand ich schon für Marken wie Hugo Boss oder Porsche Design auf dem Catwalk sowie für Unternehmen wie bonprix, Kaufland, Mustang oder in diesem Fall Rooxs vor der Kamera.

Trägst du auch privat die Hosen von „Rooxs Underwear“?

Das mache ich tatsächlich. Die Marke kannte ich schon eine ganze Weile, sie kommt aus meiner früheren Heimat. Ich finde es klasse, wenn man etwas trägt, wozu man einen näheren Bezug hat.

Was magst du an der Marke?

Nicht nur der Heimatbezug ist für mich ein ganz besonderer Aspekt. Die Shorts sind super gemütlich, die Stoffe liegen gut auf der Haut. Da hab ich auch schon schlechte Erfahrungen bei manchen Marken gemacht.

An was für Projekten arbeitest du 2017?

Aktuell stehe ich viel auf der Theater-Bühne und drehe Werbespots. Vor kurzem erst einen für Geberit. Und diesen Monat folgt noch ein Fotoshooting für einen der größten deutschen Optiker. Es wird nicht langweilig.

Und privat: Was planst du für den Sommer?

Ich möchte auf jeden Fall in den Urlaub. Am liebsten nach Italien, Spanien oder Griechenland. Das entscheide ich aber spontan.

*Interview: Michael Rädel

Wir verlosen drei Shorts von Rooxs – zusammen mit einer Autogrammkarte von Lukas!

www.lukassauer.de